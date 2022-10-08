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У Зеленского предположили, кто стоит за взрывом на Крымском мосту

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Киев, Суббота 08 октября 2022 15:37
У Зеленского предположили, кто стоит за взрывом на Крымском мосту Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Взрыв на Крымском мосту могли организовать россияне. Чрезвычайное происшествие, вероятно, стало следствием противостояния между ФСБ и военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"А теперь серьезно. ФСБ/ЧВК пытаются съесть руководство Минобороны/Генштаба. За мгновение до смены кадров ФСБ идет в нокдаун: просмотрели взрыв на мосту Путина (президента РФ Владимира Путина - ред.). Теперь Минобороны сможет обвинить ФСБ в будущих поражениях на юге. Пока не очевидно, кто взорвал мост? Напомню - фура заехала из РФ", - написал Подоляк.

Напомним, сегодня, 8 октября, на Крымском мосту утром 8 октября разразился мощный пожар после взрыва.

Позже стало известно, что Путин поручил создать правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия на Крымском мосту.

Более детально о повреждении Крымского моста можете узнать в материале РБК-Украина.

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ФСБ Офис президента Министерство обороны РФ Взрыв Крымский мост Война России против Украины
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