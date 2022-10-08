У Зеленского предположили, кто стоит за взрывом на Крымском мосту

Взрыв на Крымском мосту могли организовать россияне. Чрезвычайное происшествие, вероятно, стало следствием противостояния между ФСБ и военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.