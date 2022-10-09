Фото: в Конгресс США внесли законопроекты о признании России спонсором терроризма (Getty Images)

В воскресенье, 9 октября, в Конгресс США были внесены законопроекты о признании России государством-спонсором терроризма.

Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на старшего советника Конгресса Пола Массаро в Twitter.