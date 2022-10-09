В Конгресс США внесли законопроекты о признании России спонсором терроризма
В воскресенье, 9 октября, в Конгресс США были внесены законопроекты о признании России государством-спонсором терроризма.
Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на старшего советника Конгресса Пола Массаро в Twitter.
По его словам, в верхнюю палату парламента США внесли законопроекты сенатора Линдси Грэма (Республиканская партия) и конгрессмена Теда Лиу (Демократическая партия), которыми предлагается официально признать Россию спонсором терроризма.
Также в Конгресс внесли и законопроект конгрессмена Стива Коэна (Демократическая партия) о признании действий России в Украине геноцидом.
Напомним, ранее президент США Джо Байден выступил против признания России государством спонсором-терроризма.
Несмотря на позицию Байдена, после этого на рассмотрение Сената США внесли очередной законопроект о признании России страной-спонсором терроризма.
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