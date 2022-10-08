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Взрыв на Крымском мосту повредил более километра рельсов, - СМИ

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Крым, Суббота 08 октября 2022 13:21
Взрыв на Крымском мосту повредил более километра рельсов, - СМИ Фото: взрывом на Крымском мосту повреждено 1,3 километра рельсов (t me u_now)
Автор: Наталия Гурковская

После взрыва с пожаром на Крымском мосту и разрушения двух пролетов переправы, повреждено 1,3 километра железнодорожного полотна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Так, взрыв на мосту повредил более километра железной дороги.

"Сначала пожарные пытались потушить огонь с лестниц, однако из-за сильного ветра и льющегося топлива бороться с огнем было сложно", - говорится в сообщении.

Как сообщил гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев, железнодорожное пассажирское движение через Крымский мост временно приостановлено.

Как сообщалось, 8 октября на Крымском мосту раздался мощный взрыв, спровоцировавший масштабный пожар и разрушение. Детальнее об ЧП и том, что известно на данный момент - читайте в материале РБК-Украина.

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