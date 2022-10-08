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Сообщения о разногласиях внутри Кремля подрывают стабильность режима Путина, - ISW

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Суббота 08 октября 2022 05:33
Сообщения о разногласиях внутри Кремля подрывают стабильность режима Путина, - ISW Фото: Президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Информация о разногласиях внутри Кремля, обнародованная западными СМИ, стремительно распространяется в РФ, подрывая видимость стабильности режима российского президента Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что слухи о противостоянии в ближайшем окружении диктатора "подорвали впечатление силы и контроля", которые Путин пытался изобразить в течение более чем 20 лет своего правления.

"Некоторые российские милблогеры после резкой критики главы Чечни Рамзана Кадырова и руководителя ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина в сторону российского высшего военного командования начали предполагать, что в Кремле есть две фракции", - указали в ISW.

Специалисты рассказали, что Кадыров и Пригожин являются частью фракции, стремящейся продолжать войну и достигать своих идеологических целей независимо от цены.

В то же время, оппозиционная к ним фракция состоит из чиновников, которые хотят вести переговоры с Западом, чтобы сохранить свои активы и резиденции, но слишком боятся прямого противостояния с Путиным.

Разногласия в Кремле показывают Путина слабым

В Институте изучения войны объяснили, что презентация фундаментальных разногласий в ближайшем окружении Путина и вызовы его решениям, даже если они тихие, могут изобразить диктатора слабым.

"Правдивость или ошибочность этой презентации менее важна, чем ее введение в аудиторию, на которую Путин больше всего полагается для дальнейшей поддержки в своей войне", - добавили аналитики.

Напомним, газета The Washington Post 7 октября выпустила материал о том, что член ближайшего окружения Путина прямо критиковал "значительные военные недостатки" президента РФ во время войны в Украине.

В то же время другие западные и связанные с Кремлем официальные лица отметили рост критики по поводу неправильного ведения Путиным боевых действий и мобилизации.

К слову, ранее в ISW заявляли, что Кадыров и Пригожин публично подорвали авторитет Путина.

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