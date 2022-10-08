Сообщения о разногласиях внутри Кремля подрывают стабильность режима Путина, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что слухи о противостоянии в ближайшем окружении диктатора "подорвали впечатление силы и контроля", которые Путин пытался изобразить в течение более чем 20 лет своего правления.

"Некоторые российские милблогеры после резкой критики главы Чечни Рамзана Кадырова и руководителя ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина в сторону российского высшего военного командования начали предполагать, что в Кремле есть две фракции", - указали в ISW.

Специалисты рассказали, что Кадыров и Пригожин являются частью фракции, стремящейся продолжать войну и достигать своих идеологических целей независимо от цены.

В то же время, оппозиционная к ним фракция состоит из чиновников, которые хотят вести переговоры с Западом, чтобы сохранить свои активы и резиденции, но слишком боятся прямого противостояния с Путиным.

Разногласия в Кремле показывают Путина слабым

В Институте изучения войны объяснили, что презентация фундаментальных разногласий в ближайшем окружении Путина и вызовы его решениям, даже если они тихие, могут изобразить диктатора слабым.