Германия подготовила очередной пакет военной помощи для Украины: СМИ узнали содержание
Правительство Германии подготовило для бойцов ВСУ новый пакет военной помощи на 11 миллионов евро. В него войдет одежда и снаряжение на зимний период.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
По информации издания, Германия хочет "как можно скорее" поставить для украинских военных снаряжение для зимнего периода. Нашим защитникам планируют передать 100 тысяч комплектов термобелья, 100 обогреваемых палаток для экипажей, сотни мобильных электрогенераторов и продовольственные пакеты.
Такое решение власти Германии приняли после того, как министр обороны Украины Алексей Резников обратился к странам НАТО со срочной просьбой о передаче нашим военным зимнего снаряжения. Еще несколько стран Альянса, помимо Германии, уже также приняли аналогичное решение о новых пакетах помощи для Украины.
Напомним, ранее стало известно, что правительство Германии решило передать Украине еще четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000.
Также мы писали, что Германия передала украинским военным две единицы бронированной ремонтно-эвакуационной техники Bergepanzer 2.
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