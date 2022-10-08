Оккупанты ночью обстреляли Харьков ракетами С-300: в ОВА рассказали о последствиях
Российские оккупанты в ночь на 8 октября обстреляли Харьков. В результате атаки врага пострадал местный житель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Чиновник отметил, что после полуночи захватчики нанесли 4 удара по Салтовскому району и 1 - по Основянскому.
"Ракеты типа С-300 были запущены из российского Белгорода", - указал Синегубов.
По словам главы ОВА, в результате атаки врага поврежден спорткомплекс и нежилые помещения. Есть попадание в открытые территории.
Предварительно, с осколочными ранениями госпитализирован мужчина. На местах работают правоохранительные органы и профильные службы.
Напомним, в Харькове после полуночи 8 октября раздались взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога.
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