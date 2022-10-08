Оккупанты ночью обстреляли Харьков ракетами С-300: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупанты в ночь на 8 октября обстреляли Харьков. В результате атаки врага пострадал местный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Чиновник отметил, что после полуночи захватчики нанесли 4 удара по Салтовскому району и 1 - по Основянскому. "Ракеты типа С-300 были запущены из российского Белгорода", - указал Синегубов. По словам главы ОВА, в результате атаки врага поврежден спорткомплекс и нежилые помещения. Есть попадание в открытые территории. Предварительно, с осколочными ранениями госпитализирован мужчина. На местах работают правоохранительные органы и профильные службы.