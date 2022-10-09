Число жертв удара по многоэтажке в Запорожье снова возросло

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"Этой ночью в результате российских ударов по обычным жилым домам в Запорожье погибли по меньшей мере 14 человек. К сожалению, это число может возрасти. Разбор завалов продолжается", - сказал глава государства.

Он добавил, что более 70 человек получили ранения, в том числе 11 детей. В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

"Это был сознательный удар. Отдавший приказ и те, кто его выполнял, знали, куда бьют", - подчеркнул Зеленский.