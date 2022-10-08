Оккупанты вновь обстреляли Донецкую область: есть разрушения и раненые
Российские оккупационные войска утром 8 октября нанесли ракетный удар по Курахово Донецкой области. Вследствие обстрела повреждены жилые дома, а также ранены трое людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Фото: последствия обстрела города Курахово (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
"В результате удара 3 человека травмированы, повреждены 6 многоэтажек. На месте работают пиротехники, спасатели и полиция", - рассказал он.
Кириленко предупредил, что вся Донецкая область находится в зоне повышенного риска - "прилеты могут быть куда и когда угодного".
"Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь", - добавил он.
Напомним, российские войска вчера обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. Вследствие чего погибли шестеро гражданских, еще 17 человек получили ранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.