Оккупанты вновь обстреляли Донецкую область: есть разрушения и раненые

Российские оккупационные войска утром 8 октября нанесли ракетный удар по Курахово Донецкой области. Вследствие обстрела повреждены жилые дома, а также ранены трое людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко .

Фото: последствия обстрела города Курахово (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"В результате удара 3 человека травмированы, повреждены 6 многоэтажек. На месте работают пиротехники, спасатели и полиция", - рассказал он.

Кириленко предупредил, что вся Донецкая область находится в зоне повышенного риска - "прилеты могут быть куда и когда угодного".

"Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь", - добавил он.