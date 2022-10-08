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Оккупанты вновь обстреляли Донецкую область: есть разрушения и раненые

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Донецк, Суббота 08 октября 2022 16:09
Оккупанты вновь обстреляли Донецкую область: есть разрушения и раненые Фото: оккупанты вновь обстреляли Донецкую области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска утром 8 октября нанесли ракетный удар по Курахово Донецкой области. Вследствие обстрела повреждены жилые дома, а также ранены трое людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Фото: последствия обстрела города Курахово (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"В результате удара 3 человека травмированы, повреждены 6 многоэтажек. На месте работают пиротехники, спасатели и полиция", - рассказал он.

Кириленко предупредил, что вся Донецкая область находится в зоне повышенного риска - "прилеты могут быть куда и когда угодного".

"Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь", - добавил он.

Напомним, российские войска вчера обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. Вследствие чего погибли шестеро гражданских, еще 17 человек получили ранения.

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Донецкая область
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