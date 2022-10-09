Ракетный удар по Запорожью: количество жертв возросло, есть угроза полного разрушения дома
Число погибших в результате сегодняшнего ракетного удара оккупантов по Запорожью возросло до 13 человек, среди которых ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
На данный момент известно о том, что 89 мирных жителей получили ранения, среди них 11 детей.
"В настоящее время продолжаются спасательно-поисковые работы. Продолжают людей доставать из-под завалов. Существует угроза полного разрушения дома", - написал Тимошенко.
Напомним, 9 октября россияне выпустили по Запорожью более 20 ракет. Захватчики атаковали город с временно оккупированной территории - из районов Мелитополя и Бердянска.
В результате атаки была частично разрушена девятиэтажка и пять частных домов. Повреждены объекты инфраструктуры и 20 автомобилей.
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