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Ракетный удар по Запорожью: количество жертв возросло, есть угроза полного разрушения дома

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Запорожье, Воскресенье 09 октября 2022 18:36
Ракетный удар по Запорожью: количество жертв возросло, есть угроза полного разрушения дома Фото: количество жертв в результате удара по Запорожью возросло, есть угроза полного разрушения дома (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Елизавета Драбкина

Число погибших в результате сегодняшнего ракетного удара оккупантов по Запорожью возросло до 13 человек, среди которых ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

На данный момент известно о том, что 89 мирных жителей получили ранения, среди них 11 детей.

"В настоящее время продолжаются спасательно-поисковые работы. Продолжают людей доставать из-под завалов. Существует угроза полного разрушения дома", - написал Тимошенко.

Напомним, 9 октября россияне выпустили по Запорожью более 20 ракет. Захватчики атаковали город с временно оккупированной территории - из районов Мелитополя и Бердянска.

В результате атаки была частично разрушена девятиэтажка и пять частных домов. Повреждены объекты инфраструктуры и 20 автомобилей.

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