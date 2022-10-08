Подорвались на мине. В Запорожской области погибли двое детей

Двое детей погибли, взорвавшись на мине в Запорожской области. По данным на субботу, 8 октября, из-за войны пострадали уже 1211 детей - 421 ребенок погиб и более 790 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора в субботу, 8 октября.

"6 октября в с. Подгорное Васильевского района Запорожской области взорвались на мине двое детей 5 и 10 лет. От полученных травм дети скончались", - говорится в сообщении.

Кроме того, 7 октября в результате тяжелого ранения в больнице Курахово Донецкой области скончалась 16-летняя девочка. А 7 октября в результате обстрела с. Кирпотино Камышевахской ОТГ Запорожской области травмирован 1-летний ребенок.

Больше всего пострадали дети в: