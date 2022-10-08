Подорвались на мине. В Запорожской области погибли двое детей
Двое детей погибли, взорвавшись на мине в Запорожской области. По данным на субботу, 8 октября, из-за войны пострадали уже 1211 детей - 421 ребенок погиб и более 790 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора в субботу, 8 октября.
"6 октября в с. Подгорное Васильевского района Запорожской области взорвались на мине двое детей 5 и 10 лет. От полученных травм дети скончались", - говорится в сообщении.
Кроме того, 7 октября в результате тяжелого ранения в больнице Курахово Донецкой области скончалась 16-летняя девочка. А 7 октября в результате обстрела с. Кирпотино Камышевахской ОТГ Запорожской области травмирован 1-летний ребенок.
Больше всего пострадали дети в:
- Донецкой области - 405;
- Харьковской - 252;
- Киевской - 116;
- Николаевской - 75;
- Черниговской - 68;
- Луганской - 64;
- Херсонской - 57;
- Запорожской - 54;
- Днепропетровской - 30.
Напомним, 2 октября в Черниговской области автомобиль с людьми попал на мину. Погибли 4 человека.
7 октября в лесополосе в Изюмском районе на мине подорвалась женщина, собиравшая грибы.
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