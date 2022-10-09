ua ru
Вс, 09 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Гайдай рассказал, какие населенные пункты ВСУ освободили в Луганской области

Новина українською →
Воскресенье 09 октября 2022 15:38
Гайдай рассказал, какие населенные пункты ВСУ освободили в Луганской области Фото: Гайдай рассказал, какие населенные пункты ВСУ уволили в Луганской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные освободили семь населенных пунктов в Луганской области. В них уже прошли стабилизационные мероприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Он отметил, что власти не могли сообщить об освобождении населенных пунктов раньше, ведь там продолжались стабилизационные меры.

Гайдай сообщил, что первой ВСУ освободили Грековку.

В настоящее время все семь населенных пунктов полностью контролируются Украиной.

В Краснореченской поселковой общине Сватовского района деоккупированы следующие села:

  • Новолюбовка;
  • Невское;
  • Грековка;

В Коломыйчиской сельской общине Сватовского района:

  • Новоегоровка;
  • Надежда;
  • Андреевка;
  • Стельмаховка.

Напомним, 5 октября украинские военные приступили к деоккупации Луганской области.

Сегодня Гайдай сообщил, что ВСУ контролируют семь населенных пунктов, но не рассказал, какие именно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск
NEWS
Как живет освобожденный от оккупантов Купянск: фоторепортаж
Как живет освобожденный от оккупантов Купянск: фоторепортаж
DAILY
"Россияне носили белье ВСУ, а, убегая, снимали форму". Репортаж из освобожденного Лимана
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Россияне носили белье ВСУ, а, убегая, снимали форму". Репортаж из освобожденного Лимана