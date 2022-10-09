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Из массового захоронения в Лимане эксгумировали уже 20 тел, среди них - дети

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Донбасс, Воскресенье 09 октября 2022 14:18
Из массового захоронения в Лимане эксгумировали уже 20 тел, среди них - дети Фото: в Лимане эксгумировали уже 20 тел из массового захоронения (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Наталия Гурковская

В Лимане Донецкой области на месте массового захоронения эксгумировали уже 20 тел, среди них - дети. Раскопки продолжаются на двух локациях - в одной похоронено около 200 человек, другая - братская могила бойцов ВСУ, представляющая собой траншею длиной 40 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

"На некоторых могилах есть таблички с данными умерших, другие - безымянные. Работу усложняет то, что большинство тел в состоянии изменений, есть пакет, в котором только кости. В первые дни было поднято 20 тел гражданских и военнослужащих ВСУ", - добавляют в полиции.

Информацию о массовых захоронениях в Лимане правоохранители получили от местных жителей.

"Гражданский похоронен в одиночных могилах, военных - в траншее длиной 40 метров. Среди жертв есть дети", - говорится в сообщении.

По словам одного из свидетелей, он похоронил здесь по приказу российских захватчиков около 20 украинских защитников. Среди погибших также есть семья с двумя маленькими детьми.

Как сообщалось, в Лимане и Святогорске Донецкой области приступили к эксгумации и перезахоронению погибших во время оккупации.

Как писало РБК-Украина, массовое захоронение было найдено и в Изюме Харьковской области. Эксгумированы 447 тел. Большинство из них - женщины - 215 и 5 детей.

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