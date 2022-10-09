Россия обвинила "украинские спецслужбы" во взрыве на Крымском мосту
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал президенту России Владимиру Путину организаторов взрыва на Крымском мосту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.
По его информации, взрыв на Крымском мосту готовили "украинские спецслужбы". Он также доложил президенту РФ, что якобы в подготовке взрыва "украинским спецслужбам" помогали граждане России и третьих государств.
Что доложил Бастрыкин Путину:
- дело о взрыве на Крымском мосту завели по статье "терроризм";
- сотрудникам ФСБ якобы удалось установить подозреваемых в организации взрыва на Крымском мосту;
- установлены перевозчики, которые якобы участвовали в организации движения грузовика;
- установлен маршрут движения грузовика, который якобы вызвал взрыв - это Болгария, Грузия, Армения, северная Осетия, Краснодарский край;
- в подготовке взрыва "украинским спецслужбам" якобы помогали граждане России и зарубежных государств.
Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту вспыхнул мощный пожар после взрыва. Российские СМИ сообщали, что это привело к разрушению двух пролетов переправы и повреждению 1,3 километра железнодорожного полотна.
Более подробно о взрыве на Крымском мосту и как это может повлиять на войну, можно узнать в материале РБК-Украина.
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