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Россия обвинила "украинские спецслужбы" во взрыве на Крымском мосту

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Москва, Воскресенье 09 октября 2022 20:35
Россия обвинила "украинские спецслужбы" во взрыве на Крымском мосту Фото: Россия обвинила "украинские спецслужбы" во взрыве на Крымском мосту (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал президенту России Владимиру Путину организаторов взрыва на Крымском мосту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.

По его информации, взрыв на Крымском мосту готовили "украинские спецслужбы". Он также доложил президенту РФ, что якобы в подготовке взрыва "украинским спецслужбам" помогали граждане России и третьих государств.

Что доложил Бастрыкин Путину:

  • дело о взрыве на Крымском мосту завели по статье "терроризм";
  • сотрудникам ФСБ якобы удалось установить подозреваемых в организации взрыва на Крымском мосту;
  • установлены перевозчики, которые якобы участвовали в организации движения грузовика;
  • установлен маршрут движения грузовика, который якобы вызвал взрыв - это Болгария, Грузия, Армения, северная Осетия, Краснодарский край;
  • в подготовке взрыва "украинским спецслужбам" якобы помогали граждане России и зарубежных государств.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту вспыхнул мощный пожар после взрыва. Российские СМИ сообщали, что это привело к разрушению двух пролетов переправы и повреждению 1,3 километра железнодорожного полотна.

Более подробно о взрыве на Крымском мосту и как это может повлиять на войну, можно узнать в материале РБК-Украина.

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