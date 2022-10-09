Оккупанты ударили по многоэтажному дому в Запорожье: первые подробности
В результате ночного ракетного удара врага по Запорожью поврежден многоэтажный жилой дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.
Ракетой полностью снесен подъезд дома.
Также повреждения получили другие многоквартирные дома и дома частного сектора города.
По предварительным данным, есть информация о четырех пострадавших.
На месте работают аварийны службы.
Напомним, оккупанты два раза ракетами обстреляли Запорожье в течение ночи. Второй раз было зафиксировано около 10 прилетов.
В результате первого вражеского обстрела была повреждена инфраструктура города.
Вчера стало известно, что количество погибших в результате обстрела Запорожья 6 октября увеличилось до 18 человек.
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