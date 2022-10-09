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Оккупанты ударили по многоэтажному дому в Запорожье: первые подробности

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Запоріжжя, Воскресенье 09 октября 2022 04:27
Оккупанты ударили по многоэтажному дому в Запорожье: первые подробности Фото: оккупанты ударили по жилому многоэтажному дому в Запорожье (t.me/starukhofficial)
Автор: Артур Родивилов

В результате ночного ракетного удара врага по Запорожью поврежден многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

Ракетой полностью снесен подъезд дома.

Также повреждения получили другие многоквартирные дома и дома частного сектора города.

По предварительным данным, есть информация о четырех пострадавших.

На месте работают аварийны службы.

Напомним, оккупанты два раза ракетами обстреляли Запорожье в течение ночи. Второй раз было зафиксировано около 10 прилетов.

В результате первого вражеского обстрела была повреждена инфраструктура города.

Вчера стало известно, что количество погибших в результате обстрела Запорожья 6 октября увеличилось до 18 человек.

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