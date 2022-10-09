Очередной "подарок" Путину. Словакия поставила Украине очередную партию оружия
Фото: Украина получит две САУ Zuzana-2 от Словакии (armyinform.com.ua)
Украина получит от Словакии еще две гаубицы Zuzana-2.
Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"К 70-летию мы вручили очередной подарок агрессору Путину. Еще две новые гаубицы Zuzana-2 поступили Украине", - рассказал он.
Что известно о Zuzana-2: 5 фактов
- была впервые представлена в 2008 году и является глубокой модификацией разработанной еще в 1970-х годах чехословацкой 152-мм САУ ShKH vz. 77 Danа;
- она оснащена 155-мм пушкой, что увеличило дальнобойность до более 40 километров;
- почти на 5 километров превосходит результат российской модернизированной САУ 2С5М "Гиацинт";
- она оборудована современной автоматизированной системой управления огнем;
- может производить 5 выстрелов в минуту и 13 выстрелов в первые 3 минуты.
Как сообщалось, ранее стало известно, что правительство Словакии приняло решение передать Украине восемь самоходных артиллерийских установок Zuzana-2. Бойцы Вооруженных сил Украины уже проходят обучение.
Напомним, Дания, Норвегия и Германия оплатят производство Zuzana-2 для Вооруженных сил Украины. Предполагается, что за средства трех стран построят 16 самоходных гаубиц.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.