Очередной "подарок" Путину. Словакия поставила Украине очередную партию оружия

Украина получит от Словакии еще две гаубицы Zuzana-2.

Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"К 70-летию мы вручили очередной подарок агрессору Путину. Еще две новые гаубицы Zuzana-2 поступили Украине", - рассказал он.

Как сообщалось, ранее стало известно, что правительство Словакии приняло решение передать Украине восемь самоходных артиллерийских установок Zuzana-2. Бойцы Вооруженных сил Украины уже проходят обучение.

Напомним, Дания, Норвегия и Германия оплатят производство Zuzana-2 для Вооруженных сил Украины. Предполагается, что за средства трех стран построят 16 самоходных гаубиц.

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