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Очередной "подарок" Путину. Словакия поставила Украине очередную партию оружия

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Украина, Воскресенье 09 октября 2022 10:30
Очередной "подарок" Путину. Словакия поставила Украине очередную партию оружия Фото: Украина получит две САУ Zuzana-2 от Словакии (armyinform.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украина получит от Словакии еще две гаубицы Zuzana-2.

Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"К 70-летию мы вручили очередной подарок агрессору Путину. Еще две новые гаубицы Zuzana-2 поступили Украине", - рассказал он.

Очередной &quot;подарок&quot; Путину. Словакия поставила Украине очередную партию оружия

Что известно о Zuzana-2: 5 фактов

  • была впервые представлена в 2008 году и является глубокой модификацией разработанной еще в 1970-х годах чехословацкой 152-мм САУ ShKH vz. 77 Danа;
  • она оснащена 155-мм пушкой, что увеличило дальнобойность до более 40 километров;
  • почти на 5 километров превосходит результат российской модернизированной САУ 2С5М "Гиацинт";
  • она оборудована современной автоматизированной системой управления огнем;
  • может производить 5 выстрелов в минуту и 13 выстрелов в первые 3 минуты.

Как сообщалось, ранее стало известно, что правительство Словакии приняло решение передать Украине восемь самоходных артиллерийских установок Zuzana-2. Бойцы Вооруженных сил Украины уже проходят обучение.

Напомним, Дания, Норвегия и Германия оплатят производство Zuzana-2 для Вооруженных сил Украины. Предполагается, что за средства трех стран построят 16 самоходных гаубиц.

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