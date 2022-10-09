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Путин впервые сделал заявление о взрыве на Крымском мосту

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Москва, Воскресенье 09 октября 2022 20:30
Путин впервые сделал заявление о взрыве на Крымском мосту Фото: Владимир Путин, президент России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия считает взрыв на Крымском мосту "терактом", который якобы направлен на разрушение российской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.

"Как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. И авторы, исполнители, заказчики - спецслужбы Украины", - заявил российский диктатор в ходе встречи с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.

Что предшествовало

Отметим, Крымский мост является одним из главных олицетворений путинского режима в России. Он стал одной из крупнейших построек, самым длинным мостом, который строили россияне, и символом попытки аннексии временно оккупированного Крыма.

Ранее власти РФ неоднократно заявляли о том, что мост очень надежно защищен и его невозможно будет разрушить. Особенно часто такие пропагандисткие высказывания стали звучать после того, как украинские чиновники намекали, что мост является целью бойцов ВСУ.

Для охраны моста, по данным росСМИ, были задействованы опытные военные, новейшее ПВО, современные катеры, камеры, спутник и даже, вероятно, боевые дельфины.

Но 8 августа на Крымском мосту прогремел сильный взрыв, в результате которого там начался пожар и произошло обрушение.

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Владимир Путин Крымский мост
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