Стало известно, сколько территории освободили ВСУ в Херсонской области
Украинские военные освободили 1170 квадратных километров на Херсонском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.
"По состоянию на сегодняшний день уже с начала активных действий высвобождено более 1170 квадратных километров на Херсонском направлении. Это продолжается работа и по закреплению территорий, и по зачистке, и по проведению стабилизационных мероприятий, поскольку населенные пункты оставляют в себе "сюрпризы", которые покинули оккупанты", - рассказала она.
Как сообщалось, ВСУ освободили уже 1534 населенных пункта, которые располагаются в Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.
Напомним, по данным на утро воскресенья, 9 октября, ВСУ ликвидировали за сутки 440 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 62500 военных.
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