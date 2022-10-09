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Стало известно, сколько территории освободили ВСУ в Херсонской области

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Украина, Воскресенье 09 октября 2022 12:54
Стало известно, сколько территории освободили ВСУ в Херсонской области Фото: ВСУ освободили 1170 кв км на Херсонском направлении (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные освободили 1170 квадратных километров на Херсонском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

"По состоянию на сегодняшний день уже с начала активных действий высвобождено более 1170 квадратных километров на Херсонском направлении. Это продолжается работа и по закреплению территорий, и по зачистке, и по проведению стабилизационных мероприятий, поскольку населенные пункты оставляют в себе "сюрпризы", которые покинули оккупанты", - рассказала она.

Как сообщалось, ВСУ освободили уже 1534 населенных пункта, которые располагаются в Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

Напомним, по данным на утро воскресенья, 9 октября, ВСУ ликвидировали за сутки 440 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 62500 военных.

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