Путин пытается заставить Лукашенко вступить в открытую войну против Украины, - ГУР

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс- службу Главного управления разведки МО.

"Мы видим мероприятия, проводимые Россией для того, чтобы заставить руководство Беларуси вступить в открытую войну. Постоянно проводятся встречи Путина (Владимир Путин, президент России, - ред.) и Александра Лукашенко, где обсуждается этот вопрос и Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению", - заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

В настоящее время Беларусь сосредоточила у границы с Украиной 6 батальонов командования сил специальных операций.

"Лукашенко готов отдать все, что у него есть, пусть это использует Россия, но чтобы силы Беларуси напрямую не вступали в войну против нашей страны", - добавляет представитель ГУР.