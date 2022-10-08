В МАГАТЭ отреагировали на обстрел и обесточивание Запорожской АЭС
Обстрелы Запорожской атомной электростанции, которые повлекли ее полное обесточивание, чрезвычайно безответственные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет МАГАТЭ.
Сегодня Запорожская АЭС потеряла последний внешний источник питания и теперь полагается на аварийные дизельные генераторы для получения электроэнергии, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности и безопасности.
"Восстановление обстрелов, поражающее единственный источник внешнего питания станции, чрезвычайно безответственно. Запорожскую атомную электростанцию нужно защитить", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Так, 16 дизель-генераторов завода начали работать автоматически, снабжая энергией шесть реакторов. После стабилизации ситуации десять генераторов выключили, оставив шесть для обеспечения реакторов необходимой электроэнергией.
"Я в ближайшее время поеду в Российскую Федерацию, а затем вернусь в Украину, чтобы согласовать охранную зону ядерной безопасности вокруг АЭС. Это абсолютный и срочный императив", - добавил Гросси.
Все системы безопасности станции продолжают получать питание и работают в штатном режиме.
Шесть реакторов находятся в режиме холодной остановки, но они все еще нуждаются в электроэнергии для жизненно важных функций ядерной защиты и безопасности. Каждому дизель-генератору завода хватает топлива как минимум на десять дней.
Инженеры ЗАЭС приступили к ремонту поврежденной линии электропередач 750 кВ.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что оккупанты могли устроить обесточивание Запорожской АЭС, чтобы повысить ставки по случаю визита Гросси в Москву.
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