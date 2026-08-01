Новые выплаты, тарифы и правила: к каким изменениям готовиться украинцам в августе

Главное: Пенсии и выплаты : ПФУ больше не будет требовать документы из реестров, украинцы начнут получать выплаты ко Дню Независимости, а некоторые ветераны - смогут претендовать на 95 тысяч гривен от Красного Креста.

: ПФУ больше не будет требовать документы из реестров, украинцы начнут получать выплаты ко Дню Независимости, а некоторые ветераны - смогут претендовать на 95 тысяч гривен от Красного Креста. Образовательные возможности : запланирован запуск услуги "Пакет школьника" (5000 гривен для первоклассников), а школы - не имеют права отказывать в создании инклюзивных классов.

: запланирован запуск услуги "Пакет школьника" (5000 гривен для первоклассников), а школы - не имеют права отказывать в создании инклюзивных классов. Жилье для ВПЛ : обновляется программа жилых ваучеров для внутренне перемещенных лиц.

: обновляется программа жилых ваучеров для внутренне перемещенных лиц. Правила для бизнеса и воинский учет : некоторые ФОПы переходят на новые правила отчетности, компании имеют время до 10 августа на подтверждение статуса критичности для бронирования, а 17-летним юношам - нужно лично идти в ТЦК.

: некоторые ФОПы переходят на новые правила отчетности, компании имеют время до 10 августа на подтверждение статуса критичности для бронирования, а 17-летним юношам - нужно лично идти в ТЦК. Тарифы и коммуналка : растет тариф на передачу электроэнергии для бизнеса (для населения цены не изменятся), а в ряде городов (в частности, во Львове и Полтаве) поднимают цены на воду.

: растет тариф на передачу электроэнергии для бизнеса (для населения цены не изменятся), а в ряде городов (в частности, во Львове и Полтаве) поднимают цены на воду. Связь и услуги : "Киевстар" начинает поэтапное выключение устаревшего 3G ради развития 4G, а государство запускает бесплатное обучение по кибербезопасности для людей с инвалидностью.

: "Киевстар" начинает поэтапное выключение устаревшего 3G ради развития 4G, а государство запускает бесплатное обучение по кибербезопасности для людей с инвалидностью. Путешествия : между польским Перемышлем и немецким Франкфуртом-на-Майне начинает курсировать новый международный ночной поезд - УЗ согласовала график движения для пассажиров, чтобы обеспечить удобные пересадки.

: между польским Перемышлем и немецким Франкфуртом-на-Майне начинает курсировать новый международный ночной поезд - УЗ согласовала график движения для пассажиров, чтобы обеспечить удобные пересадки. Изменения в Киеве: в столице дорожают маршрутки (до 20-25 гривен), а с 21 августа планируют снова открыть фуникулер после ремонта.

Назначение пенсий и доплаты

Со 2 августа вступает в силу закон №4851-IX "О внесении изменений в ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" насчет подтверждения страхового стажа.

Основные нововведения:

Пенсионный фонд больше не потребует документы, которые уже есть в государственных реестрах;

в стаж засчитают отдельные периоды работы, даже если работодатель не уплатил единый взнос;

ПФУ обязан помогать людям собирать нужные документы для оформления пенсии.

Массового повышения пенсий не будет - только отдельные доплаты.

Выплаты ко Дню Независимости

В августе некоторые украинцы получат разовую денежную помощь ко Дню Независимости.

Некоторым категориям ее начислят автоматически, другим - нужно обращаться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

При этом сумма выплаты колеблется от 450 до 3100 гривен - в зависимости от статуса получателя.

Выплаты ветеранам от Красного Креста

С 1 августа по 30 октября Украинский Красный Крест будет перечислять целевую помощь ветеранам, полностью или частично потерявшим зрение во время защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Речь идет о единовременной денежной помощи в размере до 95 тысяч гривен для:

обустройства быта;

создания более комфортного и безопасного жилого пространства.

Деньги можно будет потратить на 26 видов бытовой техники на выбор, которые помогут сделать повседневную жизнь более автономной и удобной.

Это могут быть специализированные адаптационные гаджеты (смартфоны с функциями озвучивания экрана, адаптивная бытовая техника, специальные навигационные системы).

Эта программа направлена не только на решение бытовых вопросов.

Ее цель - поддержать восстановление, адаптацию и достойное возвращение ветеранов через создание более доступных, комфортных и безопасных условий для повседневной жизни.

"Пакет школьника"

В августе, ориентировочно в течение ближайшей рабочей недели, в приложении "Дія" состоится запуск услуги "Пакет школьника".

Речь идет об одноразовой выплате 5 000 гривен семьям - для подготовки первоклассников к учебному году.

Выплата предоставляется только в безналичной форме.

Денежные средства поступают на специальный банковский счет и могут быть использованы только для приобретения товаров, необходимых первокласснику.

Инклюзивные классы

Согласно обновленному Порядку организации инклюзивного обучения в заведениях общего среднего образования, с августа 2026 года школы не имеют права отказывать в создании инклюзивных классов.

Речь о том, что учебное заведение обязано создать инклюзивный класс, даже если подано только одно заявление от родителей ребенка (для 2-5 уровней поддержки).

Для детей, которым определен только первый уровень, инклюзивный класс не создается - их просто равномерно распределяют между существующими классами школы.

Если же класс переполнен, управление образования обязано:

предложить родителям перечень ближайших школ;

лично способствовать быстрому переводу и зачислению ребенка в новую школу.

Право ВПЛ на жилищный ваучер

С 1 августа в Украине обновляется программа жилищных ваучеров для ВПЛ.

Часть переселенцев теряет право на эту помощь:

ВПЛ, которые с 24 февраля 2022 года до момента подачи заявления прекратили право собственности на любое жилье - например, продали или подарили квартиру или дом в более безопасных регионах;

переселенцы, которые уже воспользовались льготной ипотекой "єОселя";

те, кто зарегистрировал место жительства на временно оккупированной территории уже после того, как населенный пункт оказался под контролем врага.

При этом новые правила не повлияют на переселенцев, которые уже получили жилищный ваучер или же подали заявление до вступления в силу постановления.

Новые формы налогового расчета

С 1 августа действуют новые правила подачи отчетности для некоторых ФОПов.

В Государственной налоговой службе ранее объяснили, что Министерство финансов:

утвердило новые формы налогового расчета по НДФЛ, военному сбору и единому взносу;

обновило порядок их заполнения.

По новым формам будут отчитываться две категории плательщиков, но по-разному:

налоговые агенты - юридические лица (кроме ФОПов и лиц с независимой профессиональной деятельностью) - подадут отчет за июль 2026 года;

ФОПы и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, перейдут на квартальный расчет с разбивкой показателей по месяцам квартала.

Бронирование от мобилизации

До 10 августа компаниям со статусом критически важных предприятий нужно заново подтвердить этот статус:

подать налоговую отчетность за последний месяц;

подать справку о средней зарплате работников.

По словам экс-министра экономики Алексея Соболева, для большинства предприятий, у которых отраслевые или региональные критерии не изменились, действует упрощенный порядок подтверждения статуса.

Следует отметить также, что по новым правилам для оформления бронирования средняя зарплата на предприятии должна соответствовать установленным порогам:

общее требование - не менее трех минимальных зарплат (25 941 гривна);

для прифронтовых территорий - не менее 2,5 минимальных зарплат (21 618 гривен).

В целом решения о критичности предприятий будут действовать до 1 сентября, поэтому некоторые из украинцев рискуют потерять бронь.

Воинский учет 17-летних

В год достижения 17 лет украинские юноши обязательно должны стать на воинский учет.

До 31 июля (включительно) сделать это можно было онлайн - в приложении "Резерв+".

Теперь же (и до достижения 18 лет) стать на воинский учет молодым людям 2009 года рождения нужно "физически" - придя лично в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту жительства.

После достижения 18 лет - автоматически через данные Государственной миграционной службы Украины или самостоятельно через "Резерв+".

"Если юноша не станет на воинский учет до совершеннолетия, по достижении 18 лет его могут взять на учет автоматически", - констатировали в Министерстве обороны Украины.

Тариф на передачу электроэнергии

С 1 августа тариф на услуги по передаче электроэнергии растет до 928,45 гривны за мегаватт-час без учета НДС. Что на 25% больше, чем до этого.

Тем временем для предприятий "зеленой" электрометаллургии предусмотрели отдельный, более низкий тариф - 563,26 гривны за мегаватт-час.

Стоит заметить, что решение НКРЭКУ не означает автоматического подорожания электроэнергии для населения.

Речь идет о тарифе на передачу электроэнергии по магистральным сетям "Укрэнерго", который платят поставщики и крупные потребители.

Следовательно, для бытовых потребителей действующий тариф на электроэнергию остается неизменным.

Тарифы на воду

С 1 августа в ряде украинских городов вступают в силу новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод.

В еще нескольких громадах вопрос пересмотра стоимости услуг уже рассматривают или же еще готовят соответствующие решения.

Так, во Львове начинает действовать новый тариф на услуги "Львовводоканала".

Общая стоимость водоснабжения и водоотвода вырастет с 25,88 гривны до 56,38 гривны за кубометр.

Новые тарифы будут составлять:

водоснабжение - 36,04 гривны за кубометр ;

; водоотвод - 20,34 гривны за кубометр.

Также с 1 августа могут заработать новые тарифы для потребителей "Полтававодоканала" (Полтавский областной совет уже поддержал соответствующее решение).

Для населения предлагается установить следующие тарифы:

водоснабжение - 39 гривен за кубометр ;

; водоотвод - 30,76 гривны за кубометр.

Вместе с НДС общая стоимость услуг составит 83,71 гривны за кубометр.

В столице КГГА отклонила предложение водоканала поднять ценник до 89 гривен и планирует тариф 63,79 грн/куб.

В Одессе мэрия выступает против тарифа свыше 100 гривен и настаивает на пределе в 65 гривен.

Отключение 3G

В августе (в рамках модернизации сети) "Киевстар" выводит из эксплуатации устаревшую технологию 3G.

Высвобожденные частоты перераспределяют в пользу более современного 4G.

Процесс обновления сети состоится в два этапа:

с 4 августа 2026 года (Винницкая, Донецкая, Запорожская, Харьковская, Херсонская области);

С 18 августа 2026 года (Днепропетровская, Ивано-Франковская, Хмельницкая области).

Тем, кто еще не пользовался 4G, советуют проверить настройки телефона и активировать эту технологию в меню устройства.

Если SIM-карта устарела и не поддерживает 4G, ее можно бесплатно заменить на USIM (номер при этом останется неизменным).

Бесплатное обучение по кибербезопасности

С 1 августа в Украине стартует экспериментальный проект, в рамках которого государство профинансирует обучение по кибербезопасности двух тысяч человек с инвалидностью I и II группы (в том числе ветеранов).

Программа (разработанная Министерством социальной политики, семьи и единства) продлится два года.

Главная цель проекта и обязательное условие государственного финансирования - обеспечение дальнейшего трудоустройства людей с инвалидностью после завершения обучения.

Кроме того, инициатива будет включать в себя психологическое сопровождение участников на протяжении всего периода обучения.

Поездки в Германию

С 1 августа между польским Перемышлем и немецким Франкфуртом-на-Майне начинает курсировать новый международный ночной поезд.

Тем временем "Укрзализныця" обеспечивает удобные пересадки на свои рейсы для пассажиров из Украины.

Компания уже согласовала график движения до Перемышля для пассажиров из Киева, Днепра, Запорожья, Одессы и Кременчуга.

Локальные изменения в столице

В Киеве с 1 августа растет стоимость проезда в маршрутных такси.

Перевозчики объясняют такое решение:

подорожанием горючего;

дефицитом водителей;

ростом затрат на обслуживание транспорта.

В маршрутках, где проезд стоил 20 гривен, тариф поднимают до 25 гривен.

Тем временем на некоторых маршрутах со "старым" тарифом 10 гривен - стоимость проезда вырастет до 20 гривен.

Кроме того, с 21 августа в столице планируют снова открыть для пассажиров фуникулер.

Ранее его решили закрыть на ежегодный плановый ремонт.