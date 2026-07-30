В Минцифре анонсировали запуск "Пакет школьника"
Запуск услуги "Пакет школьника" в приложении "Дія" состоится только в начале следующей недели. Родителям первоклассников придется подождать еще несколько дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра цифровой трансформации Валерию Коваль .
По словам заместителя министра цифровой трансформации, в Минцифры решили перенести запуск услуги из-за массированного российского обстрела минувшей ночью и гибели детей.
"Из-за массированного российского обстрела этой ночью, а также, к сожалению, гибели детей - решили перенести запуск на начало следующей недели. Поэтому осталось еще немного подождать", - отметила Коваль.
Она добавила, что о моменте старта подачи заявлений на выплаты сообщит отдельно, а также ожидается отдельная коммуникация в приложении "Дія".
Напомним, в ночь на 30 июля Россия нанесла массированный удар по Украине с применением баллистических ракет и дронов. Наиболее трагические последствия – в пригороде Кривого Рога, где баллистическая ракета "Искандер-М" попала в частный дом многодетной семьи .
Ранее министр социальной политики Денис Улютинссообщал , что выплаты по программе "Пакет школьника" планируют осуществить в конце июля - начале августа