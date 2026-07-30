В Минцифре анонсировали запуск "Пакет школьника"

Запуск услуги "Пакет школьника" в приложении "Дія" состоится только в начале следующей недели. Родителям первоклассников придется подождать еще несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра цифровой трансформации Валерию Коваль .

По словам заместителя министра цифровой трансформации, в Минцифры решили перенести запуск услуги из-за массированного российского обстрела минувшей ночью и гибели детей.

"Из-за массированного российского обстрела этой ночью, а также, к сожалению, гибели детей - решили перенести запуск на начало следующей недели. Поэтому осталось еще немного подождать", - отметила Коваль.

Она добавила, что о моменте старта подачи заявлений на выплаты сообщит отдельно, а также ожидается отдельная коммуникация в приложении "Дія".