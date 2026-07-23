Увеличить выплаты в 2-3 раза и не только. Как предлагают изменить защиту детей в Украине

Кабинет министров предлагает ощутимо изменить систему защиты украинских детей и существенно повысить помощь для приемных семей и родителей-опекунов. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в парламенте.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Главное: Суть инициативы : Кабмин поддержал разработанный Минсоцполитики законопроект, который комплексно реформирует систему защиты детей в Украине и обеспечивает их право на семейное воспитание.

: Кабмин поддержал разработанный Минсоцполитики законопроект, который комплексно реформирует систему защиты детей в Украине и обеспечивает их право на семейное воспитание. Официальный статус : 22 июля 2026 года документ зарегистрировали на сайте Верховной Рады под №15438 и передали на рассмотрение руководству.

: 22 июля 2026 года документ зарегистрировали на сайте Верховной Рады под №15438 и передали на рассмотрение руководству. Рост выплат : законопроект предусматривает, что помощь на детей под опекой, попечительством или в приемных семьях увеличится ориентировочно в 2,7-2,8 раза (до 15 750 - 20 250 гривен) в зависимости от возраста.

: законопроект предусматривает, что помощь на детей под опекой, попечительством или в приемных семьях увеличится ориентировочно в 2,7-2,8 раза (до 15 750 - 20 250 гривен) в зависимости от возраста. Помощь детям с инвалидностью : выплаты для этой категории детей вырастут почти в три раза (ориентировочно до 24 750 - 29 250 гривен).

: выплаты для этой категории детей вырастут почти в три раза (ориентировочно до 24 750 - 29 250 гривен). Новая единоразовая выплата : при установлении опеки, попечительства или устройстве ребенка в приемную семью (детский дом семейного типа) предлагают ввести помощь в размере 36 000 гривен.

: при установлении опеки, попечительства или устройстве ребенка в приемную семью (детский дом семейного типа) предлагают ввести помощь в размере 36 000 гривен. Круглосуточная поддержка : службы по делам детей обязаны будут оперативно реагировать на угрозы жизни и здоровью ребенка ночью, в выходные и праздничные дни.

: службы по делам детей обязаны будут оперативно реагировать на угрозы жизни и здоровью ребенка ночью, в выходные и праздничные дни. Семейные связи : законопроект предлагает запретить разлучать братьев и сестер во время усыновления или устройства в семейные формы воспитания (за исключением отдельных ситуаций в интересах ребенка).

: законопроект предлагает запретить разлучать братьев и сестер во время усыновления или устройства в семейные формы воспитания (за исключением отдельных ситуаций в интересах ребенка). Правда о себе : усыновителям хотят запретить скрывать от ребенка факт его усыновления - тайна будет сохраняться лишь от посторонних лиц.

: усыновителям хотят запретить скрывать от ребенка факт его усыновления - тайна будет сохраняться лишь от посторонних лиц. Ответственность чиновников : документ предлагает установить персональную ответственность и штрафы для руководителей органов опеки (если они не подадут отчет об устранении опасности для отобранного от родителей ребенка в установленный судом срок).

: документ предлагает установить персональную ответственность и штрафы для руководителей органов опеки (если они не подадут отчет об устранении опасности для отобранного от родителей ребенка в установленный судом срок). Другие нововведения: создание института доверенного лица на случай смерти родителей, запуск центров защиты по модели "Барнахус", обязательная регистрация негосударственных детских заведений в соответствующем реестре и т.д.

О какой инициативе идет речь

Украинцам рассказали, что недавно Кабинет министров поддержал разработанный Минсоцполитики проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет усовершенствования механизмов защиты детей и обеспечения их права на семейное воспитание".

22 июля 2026 года документ зарегистрировали на сайте Верховной Рады (под №15438) и передали на рассмотрение руководству.

Следовательно, следующим шагом должно стать рассмотрение и поддержка этого законопроекта парламентом.

В Минсоцполитики отметили, что эта инициатива - один из ключевых этапов реализации Стратегии обеспечения права каждого ребенка в Украине на рост в семейном окружении на 2024-2028 годы.

Фрагмент карточки законопроекта №15438 (скриншот: itd.rada.gov.ua)

Чем важен этот законопроект

В целом зарегистрированный в ВРУ законопроект №15438, по данным министерства:

комплексно реформирует систему защиты детей;

усиливает государственную поддержку семейных форм воспитания;

укрепляет способность служб по делам детей;

обеспечивает более быстрое реагирование на случаи угрозы жизни и здоровью ребенка.

Уточняется, что документ вносит изменения в 18 законодательных актов, среди которых Семейный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, законы об охране детства, органах и службах по делам детей и о государственной помощи семьям с детьми.

Семейные формы воспитания детей получат больше поддержки (инфографика: facebook.com/denys.ulyutin.5)

Как предлагают увеличить "детские" выплаты

Согласно информации Минсоцполитики, после принятия этого законопроекта выплаты на детей в Украине вырастут в 2-3 раза.

Так, помощь на ребенка под опекой или попечительством, а также на ребенка, устроенного в приемную семью или детский дом семейного типа, увеличивается примерно в 2,7-2,8 раза:

с нынешних 7 042 - 8 780 гривен;

до 15 750 - 20 250 гривен (в зависимости от возраста).

Как предлагают увеличить выплаты на детей до 6 лет (инфографика: facebook.com/denys.ulyutin.5)

Для детей с инвалидностью выплаты растут почти втрое:

с 9 860 - 12 292 гривен;

до 24 750 - 29 250 гривен.

Как предлагают увеличить выплаты на детей от 6 до 18 лет (инфографика: facebook.com/denys.ulyutin.5)

Кроме того, впервые появляется единовременная выплата в размере 36 000 гривен:

при установлении опеки или попечительства над ребенком;

при его устройстве в приемную семью или детский дом семейного типа.

Украинцам объяснили, что такие расчеты - ориентировочные (по сегодняшнему значению базовой величины в экспериментальном проекте в размере 4 500 гривен).

"Конечная сумма выплат будет рассчитана в соответствии с законом о Государственном бюджете на 2027 год", - констатировали в Минсоцполитики.

Какая новая единовременная выплата может появиться (инфографика: facebook.com/denys.ulyutin.5)

Что еще изменит принятие законопроекта

В министерстве сообщили, что принятие законопроекта предусматривает также ряд других важных изменений:

круглосуточное оперативное реагирование служб по делам детей на сообщения об угрозе ребенку - ночью, в выходные и праздничные дни (с соответствующим пересмотром нормативов насчет численности работников служб, условий и оплаты их труда);

Как предлагают изменить возможности служб по делам детей (инфографика: facebook.com/denys.ulyutin.5)

усиление права ребенка на семейное воспитание (в частности пребывание в заведении не более шести месяцев - пока для ребенка ищут возможность усыновления, опеки, приемную семью или детский дом семейного типа);

оборудованное жилье (предусмотрено для приемных семей, воспитывающих пятерых и более детей и специализированных приемных семей);

(предусмотрено для приемных семей, воспитывающих пятерых и более детей и специализированных приемных семей); возможность привлекать помощника приемных родителей (для специализированных приемных семей и семей, образованных одним человеком);

Некоторые могут претендовать на оборудованное жилье или помощника (инфографика: facebook.com/denys.ulyutin.5)

запрет разлучать братьев и сестер во время усыновления или устройства в семью (кроме отдельных ситуаций и при условии, что это будет отвечать интересам ребенка);

Братьев и сестер разлучать больше не планируют (инфографика: facebook.com/denys.ulyutin.5)

возможность ребенка знать правду о себе (усыновителям будет запрещено скрывать от ребенка факт его усыновления - тайна будет сохраняться только для посторонних лиц);

Детям хотят обеспечить право знать правду о себе (инфографика: facebook.com/denys.ulyutin.5)

личная ответственность чиновников (если суд принял решение об отнятии ребенка от родителей без лишения родительских прав, орган опеки и попечительства обязан в определенный судом срок представить отчет об осуществленных мерах по устранению причин опасности для ребенка, иначе его руководителя оштрафуют персонально);

Предлагают ввести персональную ответственность чиновников (инфографика: facebook.com/denys.ulyutin.5)

введение института доверенного лица (которого родители могут заранее определить на случай своей смерти или недееспособности);

(которого родители могут заранее определить на случай своей смерти или недееспособности); создание законодательной базы для центров защиты ребенка по модели "Барнахус" (объединяющей социальную, психологическую, правовую и медицинскую помощь в одном безопасном пространстве);

по модели "Барнахус" (объединяющей социальную, психологическую, правовую и медицинскую помощь в одном безопасном пространстве); обязательность регистрации негосударственных учреждений для детей в Реестре поставщиков социальных услуг.

Главный результат принятия законопроекта

В заключение в Минсоцполитики объяснили, что реализация этого законопроекта позволит громадам и службам по делам детей:

быстрее реагировать на случаи опасности для ребенка;

обеспечить лучшее взаимодействие между всеми ответственными органами;

усилить поддержку семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

"Главный результат, на который направлен законопроект - чтобы каждый ребенок в Украине имел возможность расти в безопасном, стабильном и благоприятном для развития семейном окружении", - подытожили в ведомстве.