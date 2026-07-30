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От +38 днем до "тропических" ночей: какие области Украины накроет жара в начале августа

17:14 30.07.2026 Чт
6 мин
Как надолго может задержаться жара и вероятны ли при этом осадки?
aimg Ирина Костенко
От +38 днем до "тропических" ночей: какие области Украины накроет жара в начале августа На Украину надвигается новая волна жары (фото иллюстративное: Getty Images)
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Погода в Украине в ближайшие дни ощутимо изменится. В некоторых областях ожидается сильная жара, так что готовиться к этому лучше уже сейчас.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Главное:

  • Прогноз на 31 июля: последний день июля принесет спокойную и преимущественно малооблачную погоду благодаря антициклону - днем воздух прогреется до +24...+30°С (на крайнем западе местами до +34°С).
  • Волна жары: уже 1-2 августа сильная жара (+35°С и выше) ожидается в западных областях, а с 3-4 августа к ним присоединится юг (там и местами в других регионах температура может достигать +35...+38°С).
  • "Тропические" ночи: ночные температуры также будут постепенно повышаться до +16...+23°С в начале следующей недели (ощутимой свежести после захода солнца ждать не стоит).
  • Осадки: в ближайшие дни и начале следующей рабочей недели будет преобладать сухая погода, хотя локальные кратковременные дожди с грозами вероятны 3 августа в северо-западных областях, а 4 августа - на северо-востоке.
  • Норма для начала месяца: на западе прогнозируемые температурные показатели будут выше климатической нормы.

Какую погоду принесет последний день июля

– Что у нас завтра? Последний день июля порадует украинцев спокойной погодой.

Ее обусловит антициклон, то есть область высокого атмосферного давления.

К тому же из Западной Европы к нам начнет уже распространяться теплый воздух.

Так что температура, соответственно, будет повышаться.

Еще, правда, ночью - достаточно сдержанно пока что, удержится она.

Но днем при малооблачной погоде воздух будет быстро прогреваться.

Завтра уже будет достигать отметки +24...+30°С по территории Украины.

А на крайнем западе - даже кое-где до +34°С.

Этот день, в принципе, из ближайшей обозримой перспективы... еще будет "до +30°С".

От +38 днем до &quot;тропических&quot; ночей: какие области Украины накроет жара в начале августаПрогноз погоды в Украине на 31 июля (инфографика: РБК-Украина)

Как изменится ситуация в начале августа

– В дальнейшем уже, к сожалению, у нас будут более ощутимые повышения значений температуры.

Будет продолжать поступать эта, можно сказать, раскаленная воздушная масса. И кое-где мы даже ожидаем сильной жары.

Сильная жара у нас классифицируется с +35 градусов по Цельсию.

Как раз вот с 1 числа (августа, - Ред.) в западных областях Украины - в дневные часы - эта сильная жара уже может быть. +35°С и выше.

2 августа - так же. Местами в западных областях она (сильная жара, - Ред.) преимущественно будет концентрироваться.

То есть если говорить о ближайших днях (трое суток), то сильная жара +35...+37°С будет именно на западе.

Остальные регионы Украины - в пределах +29...+34°С.

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Каких температур ждать при этом ночью

– Ночная температура также немного повысится. Станет уже +15...+20°С.

То есть будет приближаться к "тропическим" ночам.

Опять же, напомним, что "тропическая" ночь - когда температура +20°С и ниже не опускается.

Но пока что - еще кое-где может быть ниже. Хотя все равно уже приближается к этой отметке.

На западе - также около +20°С. То есть это, как раз таки, и будет приближение к "тропической" ночи.

Поэтому температура... и в ночные часы сильно свежести не будет придавать, к сожалению.

Вероятны ли где-то дожди в ближайшее время

– На выходных осадков не ожидается. Даже практически облачность будет отсутствовать. Преимущественно - ясная погода.

От +38 днем до &quot;тропических&quot; ночей: какие области Украины накроет жара в начале августаОсобенности погоды в Украине 1-2 августа (инфографика: РБК-Украина)

3 и 4 августа, то есть в начале следующей рабочей недели, будет удерживаться жаркая, сухая погода.

Хотя 3 числа в северо-западных областях, а 4 числа - в северо-восточной части страны, может быть определенная неустойчивость в атмосфере.

Соответственно, там кое-где могут развиваться кучево-дождевые облака. Что может локально обуславливать кратковременные дожди и грозы.

Но это не будет носить такой, глобальный характер. Только так, точечно, скажем так.

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Что будет с жарой в начале новой недели

– Температура будет оставаться высокой.

В ночные часы уже +16…+23°С. Днем +30...+34°С.

В западных, южных областях, местами - и по остальным, в принципе, территориям Украины - могут быть вот эти показатели сильной жары. +35°С и выше.

То есть с 3-4 августа к западным... присоединяются южные области. Именно там, скажем так, большая вероятность, что на большинстве метеостанций (в населенных пунктах) будет вот такая сильная жара.

+35...+38°С даже иногда может быть.

И по территории Украины - практически во всех областях - есть предпосылки, что локально температура может повышаться до сильной жары (+35°С и выше).

Не так, чтобы прямо в большинстве областей, но локально.

В общем такая у нас картинка - ближайшая перспектива. Видим, что готовиться нужно к жаркому началу августа. Учесть это в своих планах.

От +38 днем до &quot;тропических&quot; ночей: какие области Украины накроет жара в начале августаОсобенности погоды в Украине 3-4 августа (инфографика: РБК-Украина)

Как надолго могут задержаться такие температуры

– Пока что, по предварительным оценкам наших специалистов и расчетам, которые мы имеем на сегодняшний день, первая декада августа, в принципе, у нас такая - преимущественно жаркая.

С определенными колебаниями температуры. Но они как раз-таки будут около +30°С.

То есть в некоторые дни - может быть выше, в некоторые дни - немного ниже.

Но первая декада... На нас преимущественно влияет поле повышенного атмосферного давления.

Температурный фон пока что существенных изменений претерпевать не будет - будет достаточно таким, жарким.

Разве что в конце первой декады августа есть определенные предпосылки для изменения температурного фона. После 8 числа, скажем так.

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Значит ли это, что погода будет совсем без осадков

– После 5 августа - есть определенные предпосылки к небольшим изменениям.

Там отдельные атмосферные фронты могут пролегать по западным областям, по южным.

Но они пока что - не ярко выражены.

Хотя, конечно, когда уже будем приближаться к этим датам - будем уточнять. В каких регионах, где могут быть осадки.

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Можно ли сказать, что жара на западе будет рекордной

– Что касается "рекордных" (температур, - Ред.), это нужно смотреть непосредственно для каждой метеостанции.

И уже после того, как пройдут эти процессы.

Но то, что эти показатели будут выше климатической нормы - это точно мы можем сказать.

Потому что та температура, которая у нас сейчас (и была в предыдущие дни), как раз она - близка к климатической норме, для нашей территории.

А вот когда температуры уже достигают выше +30°С… в большинстве областей, в принципе, это у нас уже классифицируется как значение "выше климатической нормы".

Напомним, ранее мы рассказывали, каким может быть последний месяц лета в Украине в целом.

Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.

Читайте также, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

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