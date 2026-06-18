Выплаты ко Дню Независимости 2026: кто получит деньги автоматически (расширенный список)

Некоторые украинцы имеют право получить разовую денежную выплату ко Дню Независимости. Проверить, начислят ли ее автоматически, лучше уже сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Главного управления Пенсионного фонда Украины в Винницкой области в Facebook.

Главное: Кому выплатят автоматически : пенсионерам, получателям жилищных субсидий и льгот (если они не проходят военную службу) - деньги поступят в августе вместе с основными выплатами.

: пенсионерам, получателям жилищных субсидий и льгот (если они не проходят военную службу) - деньги поступят в августе вместе с основными выплатами. Для военнослужащих : выплаты будут осуществляться не через ПФУ, а через воинские части, где они получают денежное довольствие.

: выплаты будут осуществляться не через ПФУ, а через воинские части, где они получают денежное довольствие. Кому подавать заявление : тем, кто имеет право на помощь, но не является пенсионером, не получает субсидий/льгот и не проходит военную службу.

: тем, кто имеет право на помощь, но не является пенсионером, не получает субсидий/льгот и не проходит военную службу. Как подать заявление : лично в сервисных центрах ПФУ или ЦНАПах, по почте или онлайн через веб-портал электронных услуг.

: лично в сервисных центрах ПФУ или ЦНАПах, по почте или онлайн через веб-портал электронных услуг. Если выплата не поступила: тем, кто имел соответствующий статус до 24 августа, но не получил средства до 1 октября, нужно подать заявление в ПФУ (чтобы получить средства до 1 ноября).

Кто получит выплаты к празднику автоматически

Украинцам напомнили, что размеры выплат ко Дню Независимости Украины в 2026 году были определены постановлением Кабинета министров №602 (от 13 мая 2026 года).

Между тем порядок осуществления такой разовой денежной выплаты был утвержден еще раньше - постановлением КМУ №1396 (от 27 декабря 2023 года).

Так, денежная помощь будет автоматически выплачена в августе (вместе с пенсией, жилищной субсидией или льготой) тем украинцам, которые не проходят военную службу и получают:

либо пенсию (ежемесячное пожизненное денежное содержание);

либо жилищные субсидии;

либо льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

То есть дополнительно никуда по этому вопросу обращаться не нужно.

Что важно знать ветеранам войны

Ветеранам войны, которые сейчас проходят военную службу (даже если они уже получают пенсию, субсидию или льготы), денежная помощь ко Дню Независимости поступит не через ПФУ, а через соответствующую воинскую часть.

То есть средства поступят туда, где человек получает денежное довольствие (зарплату).

"Важно! Если вы проходите службу (военную службу), то убедитесь, что работодатель располагает информацией о вашей принадлежности к ветеранам войны", - посоветовали в Пенсионном фонде.

Кому необходимо обратиться в ПФУ

Обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины по вопросу получения пособия необходимо тем гражданам, которые:

имеют право на выплату ко Дню Независимости;

не являются пенсионерами;

не являются получателями субсидий или льгот;

не проходят военную службу.

Как подать заявление на выплату

Подать заявление на выплату ко Дню Независимости Украины можно одним из следующих способов:

лично - в выбранном сервисном центре ПФУ;

лично - в центре предоставления административных услуг (ЦНАПе) по месту регистрации или проживания;

по почте - отправив документы по адресу территориального органа Пенсионного фонда;

онлайн - через веб-портал электронных услуг ПФУ (с использованием квалифицированной электронной подписи).

Какие данные указываются в заявлении

В заявлении насчет выплат ко Дню Независимости Украины следует указать:

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

номер банковского счета для выплаты;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

реквизиты удостоверения личности, дающего право на получение денежной выплаты.

Также к заявлению необходимо приложить скан-копии (а при личном посещении - предъявить оригиналы):

паспорта гражданина Украины или временного удостоверения;

документа, подтверждающего ваш статус.

Что делать, если выплата не поступила

Если человек приобрел соответствующий статус (дающий право на выплату) до 24 августа 2026 года, но по состоянию на 1 октября деньги так и не получил, он имеет право обратиться с этим вопросом (подать соответствующее заявление) в Пенсионный фонд.

В таком случае выплату можно будет получить до 1 ноября 2026 года.