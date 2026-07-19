Правила бронирования 2026: как изменились условия, зарплаты и что нужно сделать до сентября
Бронирование от мобилизации в 2026 году работает по новым правилам. Для частного бизнеса изменили критерии получения и подтверждения статуса критически важного предприятия, а также установили новые требования по уровню зарплат.
РБК-Украина рассказывает, что нужно знать о бронировании в 2026 году.
Главное:
- Для частных компаний изменили критерии получения и подтверждения статуса критически важного предприятия.
- До 1 сентября 2026 года бизнес должен повторно подтвердить статус, иначе потеряет право бронировать работников.
- С июля действуют новые требования к средней зарплате: не менее 25 941 грн., а для предприятий на прифронтовых территориях – 21 618 грн.
- Стандартная квота бронирования остается до 50% военнообязанных, для отдельных отраслей она может достигать 100%.
- Самостоятельно оформить бронирование работник не может – это делает только работодатель.
Что нужно знать о бронировании в 2026 году (инфографика РБК-Украина)
Как оформить бронирование от мобилизации в 2026 году
Бронирование – механизм отсрочки от призыва, который предоставляется работникам предприятий, признанных важными для обороны или функционирования экономики.
Оформлением отсрочки занимается исключительно работодатель, подающий соответствующие документы в уполномоченные органы. Пока действует бронь, работника не могут призвать на военную службу.
Для государственных и оборонных учреждений действуют отдельные правила. В то же время, частные компании, которые хотят бронировать работников, должны иметь статус критически важного предприятия. В 2026 году для получения и подтверждения такого статуса были введены обновленные критерии.
Кто имеет право на бронирование
Право на бронирование имеют работники предприятий, обеспечивающих работу государства, обороны и критической инфраструктуры. Решающее значение имеет не профессия, а статус работодателя.
В частности это:
- органы государственной и местного самоуправления;
- предприятия оборонно-промышленного комплекса;
- объекты критической инфраструктуры (энергетика, связь, водо- и теплоснабжение, аварийно-спасательные службы);
- транспорт и логистика;
- государственные и коммунальные медицинские учреждения;
- отдельные предприятия ІТ-сферы, кибербезопасности, агропромышленного комплекса и международные гуманитарные организации.
Для резидентов "Дія.City" сам статус не дает автоматического права на бронирование. Компания также должна отвечать установленным критериям: не иметь налогового долга, подавать своевременно отчетность, средняя зарплата не менее 1200 евро в эквиваленте за последние месяцы, соблюдать критерии доходов и численности штата.
А для стартапов дополнительно необходимо подтвердить привлечение инвестиций, получение грантов или уровень дохода.
Переходный период и новые требования
Согласно постановлению Кабмина №692 от 30 мая 2026 года, критерии для частного сектора обновили. Важно помнить о таких условиях:
- Действие статусов: Текущие решения о "критичности" предприятий действуют только в течение переходного периода – не дольше, чем до 1 сентября 2026 года.
- Обязательно переподтверждение: Автоматического продления статуса не будет. До 1 сентября предприятия должны подтвердить соответствие обновленным критериям, после чего уполномоченные органы пересмотрят их статус. Если статус критически важного не будет подтвержден, компания лишится права бронировать работников.
- Статус бронирования: Пока предприятие проходит процедуру проверки, ранее оформленные отсрочки остаются в силе.
- Исключения: Эти изменения не распространяются на государственные и коммунальные учреждения, а также структуры сектора безопасности и обороны.
По словам экс-министра экономики Алексея Соболева, для большинства предприятий, у которых отраслевые или региональные критерии не изменились, действует упрощенный порядок подтверждения статуса.
Для этого до 10 августа 2026 года необходимо предоставить справку о средней заработной плате работников за последний месяц и налоговый расчет.
Для предприятий, где критерии изменились, подтверждение статуса будет происходить по общей процедуре.
Какая зарплата теперь необходима для бронирования
С июля 2026 года начали действовать обновленные подходы для бронирования работников частных компаний, претендующих на статус критически важных. Теперь требования к уровню оплаты ужесточились.
"Учитывая существенный рост количества забронированных и потребности ВСУ в человеческом ресурсе, пересмотр критериев является справедливым и своевременным шагом. Для этого Кабинет министров принял соответствующее постановление", - пояснил экс-министр экономики Алексей Соболев.
По новым правилам для оформления бронирования средняя зарплата на предприятии должна соответствовать установленным порогам:
- Общее требование: не менее трех минимальных зарплат – 25 941 грн.
- Для прифронтовых территорий: не менее 2,5 минимальных зарплат – 21618 грн.
Эти правила не распространяются государственные и коммунальные учреждения. Невыполнение этих требований чревато потерей статуса критически важного предприятия, что приводит к аннулированию бронирования для всего персонала.
Контроль квот и правил бронирования:
- Лимиты: Стандартная квота составляет до 50% военнообязанных. Для энергетического сектора, оборонных предприятий и компаний в прифронтовых зонах допускается бронирование до 100% штата.
- Автоматический контроль: Система "Дії" автоматически отслеживает соблюдение квот. В случае превышения лимита у руководителя есть 10 рабочих дней, чтобы подать заявление на уменьшение количества бронирований.
- Правило одного места: Бронирование предоставляется исключительно по основному месту работы. Одновременная отсрочка от нескольких работодателей запрещена.
Как изменения повлияют на количество забронированных
В последние годы количество забронированных в Украине колеблется в пределах 1,1-1,3 млн человек. По состоянию на май 2026-го этот показатель составил 1,3 млн.
"Это около 12% всех работаников, при этом критически важные предприятия дают более 60% поступлений в госбюджет", – отметил в комментарии РБК-Украина юрист ЮК "Приходько и партнеры" Николай Сиренко.
По его оценке, в сентябре-октябре 2026 года будет временный провал в пределах 10-20% преимущественно по административным, а не содержательным причинам. Это не потеря права, а "неоформленное" право.
А сокращение к концу 2026 года: примерно 5-15%, то есть выход на 1,1-1,25 млн – фактически возврат к нижней границе существующих сегодняшних показателей.
Сколько времени длится оформление бронирования
Оформлением отсрочки от призыва занимается только работодатель. Работнику необходимо лишь убедиться, что данные в реестре "Оберіг" актуальны, а военно-учетный документ – действующим.
Сроки рассмотрения заявок:
- Через портал "Дія": обычно до 1-3 дней (около 72 часов).
- Через Министерство экономики: до 5 рабочих дней.
- Общая процедура: может продолжаться до нескольких недель.
Продолжительность действия отсрочки: Бронь предоставляется на 6 или 12 месяцев (в зависимости от категории), иногда на весь период действия мобилизации. По истечении этого срока необходимо проходить процедуру продления.
Если срок действия предварительной брони истек, а новая еще не оформлена, работник считается незабронированным, что создает риск мобилизации.
Нюансы для тех, кто в розыске: Оформление брони для находящихся в розыске ТЦК возможно только после урегулирования статуса. Процедура требует выполнения следующих шагов:
- Обновление данных в ТЦК.
- Уплата штрафов (при наличии).
- Снятие с розыска.
На эти шаги законодательство обычно отводит 45 дней. Только после исключения из списков розыска работник может быть забронирован по общим основаниям.
При этом адвокат Адвокатского объединения "Актум" Наталья Гнатик в комментарии РБК-Украина отметила существенные риски для бизнеса и работников:
- Утрата бронирования. Если через 45 дней мужчина не успеет урегулировать документы, повторно воспользоваться этим спецмеханизмом будет невозможно, а статус нарушителя или "в розыске" вернется.
- "Окно риска". Следующее бронирование будет оформляться по общим правилам с проверкой до 72 часов. В этот период времени, когда действие временного бронирования уже закончилось, а новое еще не подтверждено, ТЦК и СП формально могут вручить лицу повестку и мобилизовать ее.
Поэтому лучше подавать документы на постоянное бронирование заранее, а работникам – не тянуть с обновлением данных.
Фото: бронирование работников проводит компания, а не сам военнообязанный (Виталий Носач/РБК-Украина)
Почему могут отказать в бронировании
Отказ в предоставлении отсрочки может быть вызван несоответствием требованиям как самого работника, так и компании, в которой он работает.
Факторы со стороны работника:
- Зарплата ниже установленных пороговых значений (21 618 грн для прифронтовых зон или 25 941 грн – по общим правилам).
- Неофициальное трудоустройство или работа на условиях ФЛП.
- Данные в реестрах не обновлены или исключения из военного учета.
- Сотрудник уже имеет оформленную отсрочку по другим основаниям.
Факторы со стороны компании:
- Предприятие не отвечает критериям "критически важного".
- Отсутствие повторного подтверждения статуса согласно требованиям постановления №692.
- Наличие налоговой задолженности.
- Превышение установленной квоты на количество забронированных работников.
"Бронирование работников предприятий не исчезает само собой. Оно аннулируется в системе после того, как компания теряет статус критически важной или военнообязанный увольняется с работы, а работодатель передает соответствующие данные в ТЦК", – ранее в комментарии РБК-Украина объяснила адвокат Татьяна Лебедева.
Несмотря на то, что в течение переходного периода действующие отсрочки остаются в силе, компаниям необходимо заранее привести в соответствие зарплатные сведения, проверить соблюдение квот и подготовить пакет документов для повторного подтверждения критичности.
Что еще нужно знать работнику о бронировании
Работниками критически важных предприятий следует помнить, что:
- Самостоятельно оформить бронирование нельзя. Документы представляет только работодатель.
- Отдельно подтверждать бронирование работнику не нужно. Повторную проверку проходит предприятие, а не его сотрудники.
- Важно проверить военно-учетные данные. Они должны быть актуальны в реестре "Оберіг", а военно-учетный документ – действующим. А также следить за статусом бронирования.
- Если предприятие потеряет статус критически важного, оно больше не сможет бронировать работников.
Также следует понимать, что при увольнении – бронирование перестает действовать в течение суток.
"Переходного периода нет. Основание отпадает с даты увольнения – правовых "каникул" на несколько дней норма не предусматривает. Информация идет в реестры автоматически: "Резерв+" переписывает статус, как только исчезает основание, на котором держали отсрочку. Никаких заявлений, визитов в ТЦК или справок от работника не требуется", – объяснил Николай Сиренко.
В то же время, внутренний перевод работника на другую должность или в другое структурное подразделение того же предприятия бронь не отменяет – переоформлять заново не нужно.
Если на место уволенного нужно срочно забронировать другого человека – сначала следует разбронировать, затем увольнять.
"Сама процедура разбронирования занимает около 15 минут, а вот кадровые данные в "Дия" обновляются в течение двух дней, и пока старый работник "висит" в квоте, нового вы не проведете", – отмечает юрист.
Что нужно знать работнику о бронировании (инфографика РБК-Украина)
Как проверить бронь от мобилизации
Удобнее всего проверить бронь можно в приложении "Резерв+". Если отсрочка оформлена, в профиле отображается статус "Забронировано", срок ее действия и название работодателя.
Также информацию о бронировании можно проверить через "Дію", обратившись в ТЦК и СП или в отдел кадров предприятия, оформившего бронь.
При необходимости работодатель или ТЦК могут выдать бумажное подтверждение бронирования. Его рекомендуют хранить вместе с военно-учетными документами.
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