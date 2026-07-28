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С 1 августа вырастет тариф на передачу электроэнергии: как и для кого изменятся цены

13:33 28.07.2026 Вт
2 мин
Тариф увеличивается сразу на 25%
aimg Елена Чупровская
С 1 августа вырастет тариф на передачу электроэнергии: как и для кого изменятся цены Фото: в Украине вырастет тариф на передачу электроэнергии (Getty Images)
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Тариф на передачу электроэнергии вырастет на четверть с 1 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение НКРЭКУ, которое транслировалось онлайн.

Насколько возрастет тариф

Тариф на услуги по передаче электроэнергии с 1 августа 2026 года составит 928,45 гривны за мегаватт-час без учета НДС. Это на 25 процентов больше, чем сейчас.

Для предприятий "зеленой" электрометаллургии предусмотрели отдельный, более низкий тариф - 563,26 гривны за мегаватт-час.

Что входит в новый тариф

В структуре тарифа отдельно выделили составляющую во исполнение специальных обязанностей. Она касается увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников и составит 365,19 гривны за мегаватт-час.

Общий объем передачи электроэнергии, заложенный в расчет, - 89,55 миллиона мегаватт-часов.

В то же время, решение НКРЭКУ не означает автоматического подорожания электроэнергии для населения. Речь идет о тарифе на передачу электроэнергии по магистральным сетям "Укрэнерго", который платят поставщики и крупные потребители. Для бытовых потребителей действующий тариф на электроэнергию остается неизменным.

Почему пересмотрели тариф

НКРЭКУ объяснила пересмотр несколькими причинами:

  • рост курсов валют, увеличивающий финансовую нагрузку на "Укрэнерго", в частности из-за расчетов с "зеленой" генерацией в евро
  • уменьшение объема передачи электроэнергии
  • либерализация прайскепов, из-за которой выросли расходы на закупку электроэнергии для нужд компании

Еще 7 июля НКРЭКУ уже одобряла тариф "Укрэнерго" в таком же размере, однако для окончательного утверждения нужно было устранить законодательную коллизию.

Проблема была в формулировке закона о market coupling №4834-IX. Документ запрещал включать специальные обязанности в тариф "Укрэнерго", и эта норма должна была заработать только с 1 января 2030 года.

Из-за технической ошибки Секретариата энергетического комитета Верховной Рады эту деталь не внесли в заключительные положения закона.

Позже Верховная Рада приняла изменения в законодательство – законопроект №14067, который подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Между тем, в Украине меняются тарифы и в других сферах. Напомним, с 1 августа 2026 года во Львове тоже вырастет тариф на воду .

Между тем, МВФ выдвинул Украине ряд жестких требований в рамках пересмотра программы EFF.

Напомним, Фонд предложил постепенно повышать тарифы на газ и электроэнергию уже со следующего года , а также настаивает на введении НДС для части ФЛП и отмене льгот по налогообложению посылок.

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