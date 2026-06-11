"Киевстар" отключает 3G в августе: перечень регионов и что стоит сделать уже сейчас
"Киевстар" в рамках модернизации сети выводит из эксплуатации устаревшую технологию 3G. Освободившиеся частоты перераспределяют в пользу более современного 4G.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте компании.
График отключения 3G
Процесс обновления сети состоится в два этапа:
С 4 августа 2026 года:
- Винницкая область: Казатин, а также Гайсинский, Жмеринский, Тульчинский и Хмельницкий районы.
- Донецкая область: Краматорск, Покровск, Славянск, а также Бахмутский, Волновахский, Константиновский, Краматорский и Покровский районы.
- Запорожская область: Запорожье, а также Васильевский, Запорожский и Пологовский районы.
- Харьковская область: Изюм, Лозовая, а также Богодуховский, Изюмский, Купянский, Берестинский, Лозовской и Чугуевский районы.
- Херсонская область: Херсон, Бериславский и Херсонский районы.
Фото: "Киевстар" отключает 3G в августе (инфографика РБК-Украина)
С 18 августа 2026 года:
- Днепропетровская область: Кривой Рог, Криворожский район.
- Ивано-Франковская область: Городенка, Долина, Снятин, а также Верховинский, Ивано-Франковский и Калушский районы.
- Хмельницкая область: Дунаевцы, Красилов, Нетешин, Полонное, Староконстантинов, Хмельницкий, а также Каменец-Подольский, Хмельницкий и Шепетовский районы.
Что нужно сделать абонентам?
Если вы до сих пор не пользуетесь 4G, необходимо проверить настройки телефона и активировать эту технологию в меню устройства.
Если ваша SIM-карта устарела и не поддерживает 4G, ее можно бесплатно заменить на USIM. Номер при этом останется неизменным. Для замены карты обратитесь в ближайший магазин "Киевстар".
Напомним, ранее мы сообщали, что "Киевстар" меняет правила пополнения счета уже с июля.