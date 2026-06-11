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"Киевстар" отключает 3G в августе: перечень регионов и что стоит сделать уже сейчас

10:47 11.06.2026 Чт
2 мин
В каких регионах исчезнет 3G и зачем это нужно?
aimg Ирина Костенко
"Киевстар" отключает 3G в августе: перечень регионов и что стоит сделать уже сейчас Фото: "Киевстар" отключает 3G в августе (Getty Images)
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"Киевстар" в рамках модернизации сети выводит из эксплуатации устаревшую технологию 3G. Освободившиеся частоты перераспределяют в пользу более современного 4G.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте компании.

График отключения 3G

Процесс обновления сети состоится в два этапа:

С 4 августа 2026 года:

  • Винницкая область: Казатин, а также Гайсинский, Жмеринский, Тульчинский и Хмельницкий районы.
  • Донецкая область: Краматорск, Покровск, Славянск, а также Бахмутский, Волновахский, Константиновский, Краматорский и Покровский районы.
  • Запорожская область: Запорожье, а также Васильевский, Запорожский и Пологовский районы.
  • Харьковская область: Изюм, Лозовая, а также Богодуховский, Изюмский, Купянский, Берестинский, Лозовской и Чугуевский районы.
  • Херсонская область: Херсон, Бериславский и Херсонский районы.

&quot;Киевстар&quot; отключает 3G в августе: перечень регионов и что стоит сделать уже сейчас

Фото: "Киевстар" отключает 3G в августе (инфографика РБК-Украина)

С 18 августа 2026 года:

  • Днепропетровская область: Кривой Рог, Криворожский район.
  • Ивано-Франковская область: Городенка, Долина, Снятин, а также Верховинский, Ивано-Франковский и Калушский районы.
  • Хмельницкая область: Дунаевцы, Красилов, Нетешин, Полонное, Староконстантинов, Хмельницкий, а также Каменец-Подольский, Хмельницкий и Шепетовский районы.

Что нужно сделать абонентам?

Если вы до сих пор не пользуетесь 4G, необходимо проверить настройки телефона и активировать эту технологию в меню устройства.

Если ваша SIM-карта устарела и не поддерживает 4G, ее можно бесплатно заменить на USIM. Номер при этом останется неизменным. Для замены карты обратитесь в ближайший магазин "Киевстар".

Напомним, ранее мы сообщали, что "Киевстар" меняет правила пополнения счета уже с июля.

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