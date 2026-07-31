В Киеве с 1 августа дорожает проезд в маршрутках: новые тарифы уже утвердили

В Киеве с 1 августа увеличивается стоимость проезда в маршрутках. На большинстве маршрутов тариф вырастет до 25 гривен.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил руководитель "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области" Игорь Моисеенко .

Главное: С 1 августа в Киеве вступят в силу новые тарифы на проезд в маршрутках;

в маршрутках; Маршрутки, где проезд стоил 20 гривен, повысят тариф до 25 гривен, на маршрутах с тарифом 10 гривен стоимость поездки вырастет до 20 гривен;

на маршрутах с тарифом 10 гривен стоимость поездки вырастет до 20 гривен; Перевозчики объясняют решение подорожанием горючего, нехваткой водителей и ростом расходов на обслуживание транспорта.

Какими будут новые тарифы

По словам Моисеенко, с 1 августа большинство частных перевозчиков будут работать по новым тарифам.

"В Киеве вырастет стоимость проезда в маршрутках уже с 1 августа. Вынуждены это сделать, потому что почти каждый день повышаются цены на горючее", - сказал он.

Так, на маршрутах, где проезд стоит 20 гривен, пассажиры будут платить 25 гривен. В то же время, маршрутки, в которых действовал тариф 10 гривен, подорожают до 20 гривен за поездку. Окончательное решение было принято 30 июля.

Почему перевозчики повысили цены

Как объяснил Моисеенко, решение связано не только с ростом стоимости горючего. По его словам, перевозчики также сталкиваются с острым дефицитом водителей, увеличением затрат на ремонт транспорта и удорожанием запчастей и смазочных материалов.

Он отметил, что в Киеве почти не осталось маршрутов, где бы не ощущалась нехватка водителей. Ситуацию, по его словам, осложнили изменения в законодательство, которые вступили в силу с 1 июня и усложнили бронирование водителей от мобилизации.

Кроме того, часть работников отказывается работать на маршрутах, проходящих через блокпосты, из-за риска задержек и трудностей с проездом. Это по словам перевозчиков, создает дополнительные проблемы с обеспечением стабильной работы маршрутной сети.

Еще одним фактором стало удорожание запчастей, смазочных материалов и других расходных ресурсов из-за роста курса доллара. Все это, как отмечают перевозчики, существенно увеличило себестоимость пассажирских перевозок и заставило пересмотреть тарифы.