В Киеве с 1 августа дорожает проезд в маршрутках: новые тарифы уже утвердили
В Киеве с 1 августа увеличивается стоимость проезда в маршрутках. На большинстве маршрутов тариф вырастет до 25 гривен.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил руководитель "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области" Игорь Моисеенко.
Главное:
- С 1 августа в Киеве вступят в силу новые тарифы на проезд в маршрутках;
- Маршрутки, где проезд стоил 20 гривен, повысят тариф до 25 гривен, на маршрутах с тарифом 10 гривен стоимость поездки вырастет до 20 гривен;
- Перевозчики объясняют решение подорожанием горючего, нехваткой водителей и ростом расходов на обслуживание транспорта.
Какими будут новые тарифы
По словам Моисеенко, с 1 августа большинство частных перевозчиков будут работать по новым тарифам.
"В Киеве вырастет стоимость проезда в маршрутках уже с 1 августа. Вынуждены это сделать, потому что почти каждый день повышаются цены на горючее", - сказал он.
Так, на маршрутах, где проезд стоит 20 гривен, пассажиры будут платить 25 гривен. В то же время, маршрутки, в которых действовал тариф 10 гривен, подорожают до 20 гривен за поездку. Окончательное решение было принято 30 июля.
Почему перевозчики повысили цены
Как объяснил Моисеенко, решение связано не только с ростом стоимости горючего. По его словам, перевозчики также сталкиваются с острым дефицитом водителей, увеличением затрат на ремонт транспорта и удорожанием запчастей и смазочных материалов.
Он отметил, что в Киеве почти не осталось маршрутов, где бы не ощущалась нехватка водителей. Ситуацию, по его словам, осложнили изменения в законодательство, которые вступили в силу с 1 июня и усложнили бронирование водителей от мобилизации.
Кроме того, часть работников отказывается работать на маршрутах, проходящих через блокпосты, из-за риска задержек и трудностей с проездом. Это по словам перевозчиков, создает дополнительные проблемы с обеспечением стабильной работы маршрутной сети.
Еще одним фактором стало удорожание запчастей, смазочных материалов и других расходных ресурсов из-за роста курса доллара. Все это, как отмечают перевозчики, существенно увеличило себестоимость пассажирских перевозок и заставило пересмотреть тарифы.
Что предшествовало повышению цен
Напомним, с 15 июля в Киеве уже выросла стоимость проезда в коммунальном транспорте. Поездка в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и фуникулере теперь стоит 30 гривен.
В то же время поездки, приобретенные по старому тарифу в 8 гривен, пассажиры могут использовать до середины сентября. Все действующие льготы на проезд остались без изменений.