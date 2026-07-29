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Пенсии по-новому: кого коснутся изменения с августа и как засчитают стаж

06:30 29.07.2026 Ср
3 мин
Некоторым украинцам могут засчитать стаж без уплаты взносов
aimg Елена Чупровская
Пенсии по-новому: кого коснутся изменения с августа и как засчитают стаж Фото: изменения в законодательстве со 2 августа (Getty Images)
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Со 2 августа в Украине изменяются правила назначения пенсий. Упростят сбор документов, а часть периодов работы причислят к стажу даже без уплаты взносов работодателем.

РБК-Украина рассказывает о всех изменениях в пенсионном законодательстве, которые будут действовать с 1 августа.

Главное

  • Новый закон: со 2 августа упрощают подтверждение страхового стажа для пенсии.
  • Без уплаты взносов: периоды работы будут отнесены при наличии отчетности работодателя.
  • Документы: Пенсионный фонд сам получит данные из реестров, без лишних справок.
  • Выплаты: массового повышения пенсий не будет, только отдельные доплаты.

Что изменится со 2 августа

Со 2 августа 2026 года вступает в силу Закон №4851-IX "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" по подтверждению страхового стажа".

В Федерации профсоюзов Украины назвали изменения положительными, хотя отметили, что они не решают все проблемы с подтверждением страхового стажа.

Основные новшества:

  • Пенсионный фонд больше не потребует документов, которые уже есть в государственных реестрах.
  • В стаж отнесут отдельные периоды работы, даже если работодатель не уплатил единый взнос.
  • ПФУ обязан помогать людям собирать нужные документы для оформления пенсии.

Стаж без уплаты взносов: кому зачислят

Периоды работы, за которые не уплачены взносы, относят к страховому стажу при двух условиях. Работодатель имеет задолженность по уплате единого взноса. Но при этом он подал отчетность, подтверждающую начисление зарплаты и взносов в сумме не менее минимального страхового взноса.

Такие периоды будут учтены для определения права на пенсию. В то же время, на размер пенсионных выплат они могут не повлиять полностью.

Требования к продолжительности страхового стажа для ухода на пенсию в 60 лет ежегодно возрастают. В 2026 году нужно 33 года стажа, в 2027-м -9 34 года, а с 2028 года = уже 35 лет.

Пример из жизни

Человеку исполняется 60 лет в 2026 году, и он имеет 32 года страхового стажа. Но есть еще два года работы, за которые работодатель не уплатил единый взнос, хотя подавал отчетность о начислении зарплаты.

Согласно новому закону эти два года отнесут в стаж для определения права на пенсию. Вместе с имеющимися 32 годами выйдет 34 года, и человек сможет оформить пенсию по возрасту. При назначении пенсии эти периоды могут не учитываться при определении ее размера, хотя дадут право на выход на пенсию по возрасту.

Пенсионный фонд поможет с документами

Если для назначения или перерасчета пенсии не хватает документов, работники ПФУ должны содействовать их получению.

В случае отказа из-за недостаточного страхового стажа человеку обязаны объяснить, как его подтвердить. В частности это можно сделать через суд.

Если трудовой книжки нет или в ней отсутствуют нужные записи, стаж можно подтвердить:

  • данными из реестра застрахованных лиц;
  • справками, выписками из приказов, сведениями о выплате заработной платы;
  • документами о банковских переводах зарплаты;
  • показаниями не менее двух свидетелей, знавших заявителя по совместной работе;
  • решением суда об установлении периода трудовых отношений

Повышения пенсий в августе не будет

Массовый пересчет пенсий в августе не запланирован, поскольку индексация состоялась в марте.

В то же время, отдельные категории пенсионеров получат:

  • возрастные доплаты в размере 300, 456 или 570 гривен;
  • индивидуальные перерасчеты пенсии;
  • разовую денежную помощь ко Дню Независимости для определенных законом категорий.

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Ранее сообщалось о доплате к пенсиям в размере 570 гривен. Эта выплата назначается отдельным категориям пенсионеров и не связана с изменениями в страховом стаже.

Напомним, ранее также объяснялось, кто и как может подтвердить трудовой стаж. Тогда рассказывали, какие документы можно использовать при отсутствии трудовой книги

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