Пенсии по-новому: кого коснутся изменения с августа и как засчитают стаж
Со 2 августа в Украине изменяются правила назначения пенсий. Упростят сбор документов, а часть периодов работы причислят к стажу даже без уплаты взносов работодателем.
РБК-Украина рассказывает о всех изменениях в пенсионном законодательстве, которые будут действовать с 1 августа.
Главное
- Новый закон: со 2 августа упрощают подтверждение страхового стажа для пенсии.
- Без уплаты взносов: периоды работы будут отнесены при наличии отчетности работодателя.
- Документы: Пенсионный фонд сам получит данные из реестров, без лишних справок.
- Выплаты: массового повышения пенсий не будет, только отдельные доплаты.
Что изменится со 2 августа
Со 2 августа 2026 года вступает в силу Закон №4851-IX "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" по подтверждению страхового стажа".
В Федерации профсоюзов Украины назвали изменения положительными, хотя отметили, что они не решают все проблемы с подтверждением страхового стажа.
Основные новшества:
- Пенсионный фонд больше не потребует документов, которые уже есть в государственных реестрах.
- В стаж отнесут отдельные периоды работы, даже если работодатель не уплатил единый взнос.
- ПФУ обязан помогать людям собирать нужные документы для оформления пенсии.
Стаж без уплаты взносов: кому зачислят
Периоды работы, за которые не уплачены взносы, относят к страховому стажу при двух условиях. Работодатель имеет задолженность по уплате единого взноса. Но при этом он подал отчетность, подтверждающую начисление зарплаты и взносов в сумме не менее минимального страхового взноса.
Такие периоды будут учтены для определения права на пенсию. В то же время, на размер пенсионных выплат они могут не повлиять полностью.
Требования к продолжительности страхового стажа для ухода на пенсию в 60 лет ежегодно возрастают. В 2026 году нужно 33 года стажа, в 2027-м -9 34 года, а с 2028 года = уже 35 лет.
Пример из жизни
Человеку исполняется 60 лет в 2026 году, и он имеет 32 года страхового стажа. Но есть еще два года работы, за которые работодатель не уплатил единый взнос, хотя подавал отчетность о начислении зарплаты.
Согласно новому закону эти два года отнесут в стаж для определения права на пенсию. Вместе с имеющимися 32 годами выйдет 34 года, и человек сможет оформить пенсию по возрасту. При назначении пенсии эти периоды могут не учитываться при определении ее размера, хотя дадут право на выход на пенсию по возрасту.
Пенсионный фонд поможет с документами
Если для назначения или перерасчета пенсии не хватает документов, работники ПФУ должны содействовать их получению.
В случае отказа из-за недостаточного страхового стажа человеку обязаны объяснить, как его подтвердить. В частности это можно сделать через суд.
Если трудовой книжки нет или в ней отсутствуют нужные записи, стаж можно подтвердить:
- данными из реестра застрахованных лиц;
- справками, выписками из приказов, сведениями о выплате заработной платы;
- документами о банковских переводах зарплаты;
- показаниями не менее двух свидетелей, знавших заявителя по совместной работе;
- решением суда об установлении периода трудовых отношений
Повышения пенсий в августе не будет
Массовый пересчет пенсий в августе не запланирован, поскольку индексация состоялась в марте.
В то же время, отдельные категории пенсионеров получат:
- возрастные доплаты в размере 300, 456 или 570 гривен;
- индивидуальные перерасчеты пенсии;
- разовую денежную помощь ко Дню Независимости для определенных законом категорий.
.
Ранее сообщалось о доплате к пенсиям в размере 570 гривен. Эта выплата назначается отдельным категориям пенсионеров и не связана с изменениями в страховом стаже.
Напомним, ранее также объяснялось, кто и как может подтвердить трудовой стаж. Тогда рассказывали, какие документы можно использовать при отсутствии трудовой книги