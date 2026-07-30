До 3100 гривен: кто из украинцев получит разовую помощь в августе
Некоторые украинцы получат разовую денежную помощь ко Дню Независимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины №602.
Размеры выплат по категориям
Сумма пособия колеблется от 450 до 3 100 гривен в зависимости от статуса получателя:
- 3 100 грн - лица с инвалидностью в результате войны I группы и бывшие малолетние узники концлагерей с инвалидностью I группы
- 2 900 грн - лица с инвалидностью в результате войны II группы
- 2 700 грн - лица с инвалидностью в результате войны III группы
- 1 000 грн - участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей или гетто
- 650 грн - члены семей погибших ветеранов войны, Защитников и Защитниц, а также супруги или мужья умерших лиц с инвалидностью или участников не женившихся второй раз боевых действий
- 450 грн - участники войны, бывшие узники концлагерей, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан
Как начисляют средства
Способ получения помощи зависит от статуса человека.
Пенсионерам и льготникам деньги начислят автоматически - вместе с обычной пенсией в августе, без необходимости подавать дополнительные заявления.
Действующим военнослужащим средства перечислят на счета их воинских частей из заявок от командования.
А вот людям, не получающим пенсию и не проходящим военную службу, придется обратиться с заявлением в Пенсионный фонд Украины - лично в сервисном центре или ЦНАПе, или онлайн через вебпортал ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи.
Если человек получил право на выплату до 24 августа, но не получил деньги до 1 октября, он сможет обратиться за ними позже.
Что еще известно о социальных выплатах
Тем временем юристы объяснили, как подтвердить трудовой стаж без трудовой книги.
По словам адвоката, Пенсионный фонд принимает архивные справки и другие альтернативные документы, а вот нотариальные свидетельские свидетельства из-за границы в административном порядке обычно не признает.
Ранее также стало известно, что некоторые украинки могут оформить пенсию уже в 50 лет.
Такое право имеют матери пяти и более детей и детей с инвалидностью с детства при наличии страхового стажа не менее 15 лет.