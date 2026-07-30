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Главная » Жизнь » Общество

До 3100 гривен: кто из украинцев получит разовую помощь в августе

06:30 30.07.2026 Чт
2 мин
Некоторым категориям ее начислят автоматически, другим же следует обращаться в ПФУ
aimg Елена Чупровская
До 3100 гривен: кто из украинцев получит разовую помощь в августе Фото: Помощь ко Дню Независимости - кто имеет право ее получить (Getty Images)
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Некоторые украинцы получат разовую денежную помощь ко Дню Независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины №602.

Размеры выплат по категориям

Сумма пособия колеблется от 450 до 3 100 гривен в зависимости от статуса получателя:

  • 3 100 грн - лица с инвалидностью в результате войны I группы и бывшие малолетние узники концлагерей с инвалидностью I группы
  • 2 900 грн - лица с инвалидностью в результате войны II группы
  • 2 700 грн - лица с инвалидностью в результате войны III группы
  • 1 000 грн - участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей или гетто
  • 650 грн - члены семей погибших ветеранов войны, Защитников и Защитниц, а также супруги или мужья умерших лиц с инвалидностью или участников не женившихся второй раз боевых действий
  • 450 грн - участники войны, бывшие узники концлагерей, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан

Как начисляют средства

Способ получения помощи зависит от статуса человека.

Пенсионерам и льготникам деньги начислят автоматически - вместе с обычной пенсией в августе, без необходимости подавать дополнительные заявления.

Действующим военнослужащим средства перечислят на счета их воинских частей из заявок от командования.

А вот людям, не получающим пенсию и не проходящим военную службу, придется обратиться с заявлением в Пенсионный фонд Украины - лично в сервисном центре или ЦНАПе, или онлайн через вебпортал ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи.

Если человек получил право на выплату до 24 августа, но не получил деньги до 1 октября, он сможет обратиться за ними позже.

Что еще известно о социальных выплатах

Тем временем юристы объяснили, как подтвердить трудовой стаж без трудовой книги.

По словам адвоката, Пенсионный фонд принимает архивные справки и другие альтернативные документы, а вот нотариальные свидетельские свидетельства из-за границы в административном порядке обычно не признает.

Ранее также стало известно, что некоторые украинки могут оформить пенсию уже в 50 лет.

Такое право имеют матери пяти и более детей и детей с инвалидностью с детства при наличии страхового стажа не менее 15 лет.

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