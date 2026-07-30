До 3100 гривен: кто из украинцев получит разовую помощь в августе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины №602.

Размеры выплат по категориям

Сумма пособия колеблется от 450 до 3 100 гривен в зависимости от статуса получателя:

3 100 грн - лица с инвалидностью в результате войны I группы и бывшие малолетние узники концлагерей с инвалидностью I группы

- лица с инвалидностью в результате войны I группы и бывшие малолетние узники концлагерей с инвалидностью I группы 2 900 грн - лица с инвалидностью в результате войны II группы

- лица с инвалидностью в результате войны II группы 2 700 грн - лица с инвалидностью в результате войны III группы

- лица с инвалидностью в результате войны III группы 1 000 грн - участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей или гетто

- участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей или гетто 650 грн - члены семей погибших ветеранов войны, Защитников и Защитниц, а также супруги или мужья умерших лиц с инвалидностью или участников не женившихся второй раз боевых действий

- члены семей погибших ветеранов войны, Защитников и Защитниц, а также супруги или мужья умерших лиц с инвалидностью или участников не женившихся второй раз боевых действий 450 грн - участники войны, бывшие узники концлагерей, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан

Как начисляют средства

Способ получения помощи зависит от статуса человека.

Пенсионерам и льготникам деньги начислят автоматически - вместе с обычной пенсией в августе, без необходимости подавать дополнительные заявления.

Действующим военнослужащим средства перечислят на счета их воинских частей из заявок от командования.

А вот людям, не получающим пенсию и не проходящим военную службу, придется обратиться с заявлением в Пенсионный фонд Украины - лично в сервисном центре или ЦНАПе, или онлайн через вебпортал ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи.

Если человек получил право на выплату до 24 августа, но не получил деньги до 1 октября, он сможет обратиться за ними позже.

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