Нові виплати, тарифи й правила: до яких змін готуватись українцям у серпні

Серпень 2026 року несе українцям низку важливих змін у різних сферах життя. Деякі з них будуть корисними та навіть приємними, але окремі - можуть завдати клопоту.
Докладніше про найважливіші зміни для громадян України впродовж останнього місяця літа, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
З 2 серпня набирає чинності закон №4851-IX "Про внесення змін до ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо підтвердження страхового стажу.
Основні нововведення:
Масового підвищення пенсій не буде - лише окремі доплати.
У серпні дехто з українців отримає разову грошову допомогу до Дня Незалежності.
Деяким категоріям її нарахують автоматично, іншим - треба звертатись до Пенсійного фонду України (ПФУ).
При цьому сума виплати коливається від 450 до 3 100 гривень - залежно від статусу отримувача.
З 1 серпня по 30 жовтня Український Червоний Хрест буде перераховувати цільову допомогу ветеранам, які повністю або частково втратили зір під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
Йдеться про одноразову грошову допомогу в розмірі до 95 тисяч гривень для:
Гроші можна буде витратити на 26 видів побутової техніки на вибір, які допоможуть зробити повсякденне життя більш автономним і зручним.
Це можуть бути спеціалізовані адаптаційні гаджети (смартфони із функціями озвучування екрана, адаптивна побутова техніка, спеціальні навігаційні системи тощо).
Ця програма спрямована не лише на вирішення побутових питань.
Її мета - підтримати відновлення, адаптацію та гідне повернення ветеранів через створення більш доступних, комфортних і безпечних умов для повсякденного життя.
У серпні, орієнтовно впродовж найближчого робочого тижня, у застосунку "Дія" відбудеться запуск послуги "Пакунок школяра".
Йдеться про одноразову виплату 5 000 гривень родинам - для підготовки першокласників до навчального року.
Виплата надається лише у безготівковій формі.
Кошти надходять на спеціальний банківський рахунок і можуть бути використані тільки для придбання товарів, необхідних першокласнику.
Згідно з оновленим Порядком організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти, з серпня 2026 року школи не мають права відмовляти у створенні інклюзивних класів.
Йдеться про те, що заклад освіти зобов'язаний створити інклюзивний клас, навіть якщо подано лише одну заяву від батьків дитини (для 2-5 рівнів підтримки).
Для дітей, яким визначено лише перший рівень, інклюзивний клас не створюється - їх просто рівномірно розподіляють між існуючими класами школи.
Якщо ж клас переповнений, управління освіти зобов'язане:
З 1 серпня в Україні оновлюється програма житлових ваучерів для ВПО.
Частина переселенців втрачає право на цю допомогу:
При цьому нові правила не вплинуть на переселенців, які вже отримали житловий ваучер або ж подали заяву до набуття чинності постанови.
З 1 серпня діють нові правила подання звітності для декого з ФОПів.
У Державній податковій службі раніше пояснили, що Міністерство фінансів:
За новими формами звітуватимуть дві категорії платників, але по-різному:
До 10 серпня компаніям зі статусом критично важливих підприємств потрібно заново підтвердити цей статус:
За словами екс-міністра економіки Олексія Соболева, для більшості підприємств, у яких галузеві або регіональні критерії не змінилися, діє спрощений порядок підтвердження статусу.
Варто зауважити також, що за новими правилами для оформлення бронювання середня зарплата на підприємстві повинна відповідати встановленим порогам:
В цілому рішення про критичність підприємств діятимуть до 1 вересня, тож дехто з українців ризикує втратити броню.
У рік досягнення 17 років українські юнаки обов'язково мають стати на військовий облік.
До 31 липня (включно) зробити це можна було онлайн - у застосунку "Резерв+".
Тепер же (і до досягнення 18 років) стати на військовий облік юнакам 2009 року народження потрібно "фізично" - прийшовши особисто в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем проживання.
Після досягнення 18 років - автоматично через дані Державної міграційної служби України або самостійно через "Резерв+".
"Якщо юнак не стане на військовий облік до повноліття, після досягнення 18 років його можуть взяти на облік автоматично", - констатували в Міністерстві оборони України.
З 1 серпня тариф на послуги з передачі електроенергії зростає до 928,45 гривні за мегават-годину без урахування ПДВ. Що на 25% більше, ніж до цього.
Тим часом для підприємств "зеленої" електрометалургії передбачили окремий, нижчий тариф - 563,26 гривні за мегават-годину.
Варто зауважити, що рішення НКРЕКП не означає автоматичного подорожчання електроенергії для населення.
Йдеться про тариф на передачу електроенергії магістральними мережами "Укренерго", який сплачують постачальники та великі споживачі.
Отже, для побутових споживачів чинний тариф на електроенергію залишається незмінним.
З 1 серпня у низці українських міст набувають чинності нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.
У ще кількох громадах питання перегляду вартості послуг уже розглядають або ж ще готують відповідні рішення.
Так, у Львові починає діяти новий тариф на послуги "Львівводоканалу".
Загальна вартість водопостачання та водовідведення зросте з 25,88 гривні до 56,38 гривні за кубометр.
Нові тарифи становитимуть:
Так само з 1 серпня можуть запрацювати нові тарифи для споживачів "Полтававодоканалу" (Полтавська обласна рада вже підтримала відповідне рішення).
Для населення пропонується встановити такі тарифи:
Разом із ПДВ загальна вартість послуг становитиме 83,71 гривні за кубометр.
У столиці КМДА відхилила пропозицію водоканалу підняти цінник до 89 гривень і планує тариф 63,79 грн/куб.
В Одесі мерія виступає проти тарифу понад 100 гривень і наполягає на межі у 65 гривень.
У серпні (в рамках модернізації мережі) "Київстар" виводить з експлуатації застарілу технологію 3G.
Вивільнені частоти перерозподіляють на користь більш сучасного 4G.
Процес оновлення мережі відбудеться в два етапи:
Тим, хто досі не користувався 4G, радять перевірити налаштування телефону та активувати цю технологію в меню пристрою.
Якщо SIM-карта застаріла і не підтримує 4G, її можна безкоштовно замінити на USIM (номер при цьому залишиться незмінним).
З 1 серпня в Україні стартує експериментальний проєкт, у межах якого держава профінансує навчання з кібербезпеки двох тисяч осіб з інвалідністю I та II групи (зокрема ветеранів).
Програма (розроблена Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності) триватиме два роки.
Головна мета проєкту та обов'язкова умова державного фінансування - забезпечення подальшого працевлаштування людей з інвалідністю після завершення навчання.
Крім того, ініціатива включатиме психологічний супровід учасників впродовж всього періоду навчання.
З 1 серпня між польським Перемишлем і німецьким Франкфуртом-на-Майні починає курсувати новий міжнародний нічний поїзд.
Тим часом "Укрзалізниця" забезпечує зручні пересадки на свої рейси для пасажирів з України.
Компанія вже узгодила графік руху до Перемишля для пасажирів з Києва, Дніпра, Запоріжжя, Одеси та Кременчука.
У Києві з 1 серпня зростає вартість проїзду у маршрутних таксі.
Перевізники пояснюють таке рішення:
У маршрутках, де проїзд коштував 20 гривень, тариф піднімають до 25 гривень.
Тим часом на деяких маршрутах зі "старим" тарифом 10 гривень - вартість проїзду зросте до 20 гривень.
Крім того, з 21 серпня в столиці планують знову відкрити для пасажирів фунікулер.
Раніше його вирішили закрити на щорічний плановий ремонт.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою може бути погода в Україні в серпні, звідки до нас надходить розпечена повітряна маса зараз та як надовго може затриматись спека.
Крім того, ми пояснювали, як Рада хоче змінити правила полювання в Україні й чому зоо- та екозахисники закликають нардепів не голосувати за таку ініціативу - відхилити у першому ж читанні.
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