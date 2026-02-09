Школы больше не откажут: жесткое правило начнет действовать в Украине уже в 2026

В Украине изменили правила обучения для детей с особыми потребностями: школы не имеют права отказывать в создании инклюзивных классов. Эти изменения станут обязательными с августа 2026 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа ".

Главное:

Обязательность: Учебное заведение обязано создать инклюзивный класс, даже если подано только одно заявление от родителей ребенка (для 2-5 уровней поддержки).

Учебное заведение обязано создать инклюзивный класс, даже если подано только от родителей ребенка (для 2-5 уровней поддержки). Лимиты в классе: При обычных условиях в классе может быть не более трех детей с особыми потребностями.

При обычных условиях в классе может быть не более трех детей с особыми потребностями. Военные нормы: На время действия военного положения предельное количество учеников в классе разрешено увеличить до 2 человек (4-5 уровни) и до 5 человек (2-3 уровни поддержки).

На время действия военного положения предельное количество учеников в классе разрешено увеличить до (4-5 уровни) и до (2-3 уровни поддержки). Альтернатива: Если класс переполнен, управление образования должно предложить родителям перечень ближайших школ и помочь с зачислением.

Кому будут создавать инклюзивный класс

Согласно обновленному Порядку, обязательное создание специальных условий предусмотрено для учеников, нуждающихся от второго до пятого уровня поддержки.

Для детей, которым определен только первый уровень, инклюзивный класс не создается - их просто равномерно распределяют между существующими классами школы.

Что делать, если мест нет

Если в школе уже превышен лимит детей с особыми потребностями и нет ресурса открыть дополнительный класс, местные власти не имеют права просто отказать.

Управление образования обязано предоставить родителям перечень ближайших заведений и лично способствовать быстрому переводу ребенка в новую школу.

Важные исключения

Стоит заметить, что жесткое распределение количества учеников не применяется в случаях, когда в населенном пункте работает только одно учебное заведение.

В такой ситуации школа должна принять всех детей, нуждающихся в поддержке, независимо от установленных лимитов на класс.