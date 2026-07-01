До 95 тысяч гривен на адаптацию: стартовал прием заявок на помощь для ветеранов

В Украине стартовал прием заявок на выплату денежной поддержки для ветеранов, получивших инвалидность I или II группы из-за потери зрения. Сумма помощи - до 95 000 гривен на адаптацию быта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлия Свириденко в Telegram .

Главное: В Украине начался прием заявок на получение до 95 000 гривен целевой помощи для ветеранов и ветеранок, потерявших зрение в результате боевых действий.

целевой помощи для ветеранов и ветеранок, потерявших зрение в результате боевых действий. Средства от Красного Креста выделяются на обустройство жилья и приобретение адаптивной техники , включая смартфоны с озвучкой и навигационных систем.

, включая смартфоны с озвучкой и навигационных систем. Финансирование будет выплачиваться с 1 августа по 30 октября 2026 года, а документы можно подать лично, по почте или онлайн через органы ветеранской политики.

Детали выплат и сроки

Средства, предоставляемые при поддержке Красного Креста, будут поступать на специальные счета получателей в период с 1 августа по 30 октября 2026 года.

Целевое назначение помощи - создание комфортного и безопасного жилого пространства для ветеранов.

На что можно потратить деньги

Программа позволяет выбрать технику из перечня 26 видов товаров. В список вошли специализированные адаптационные гаджеты и бытовые приборы:

смартфоны с функциями озвучивания экрана;

адаптивная бытовая техника;

специальные навигационные системы

Как подать заявку

Прием документов уже начался. Подать заявление на получение поддержки можно несколькими способами:

Лично или через уполномоченного представителя.

По почте.

Онлайн.

Обращаться необходимо в структурное подразделение по ветеранской политике по месту регистрации. Для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) - по фактическому месту жительства.