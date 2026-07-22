Дедлайн 1 сентября: что будет с бронированием и кто в безопасности
Решения о критичности предприятий будут действовать до 1 сентября. В связи с этим некоторые украинцы могут потерять бронь.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил юрист ЮК "Приходько і партнери" Николай Сиренко.
Главное:
- Что изменится: Решения о критичности большинства предприятий будут действовать не дольше 1 сентября 2026 года, поэтому часть работников может потерять бронирование.
- Когда бронь сохраняется: Если статус критичности не отменен отдельным решением, бронирование остается действительным до окончания срока действия решения, но максимум до 1 сентября.
- Кто не потеряет статус: Ограничение не касается предприятий ОПК, а также компаний, которые до 10 августа подадут необходимую отчетность и будут соответствовать обновленным критериям.
Как работают переходные правила
Как отметил юрист, постановление Кабмина установило переходный период: решения о критичности, действующие на 2 июня 2026 года, сохраняют свое действие в течение определенного срока, но не дольше 1 сентября 2026 года.
Поскольку бронирование напрямую зависит от статуса компании, оно не может действовать дольше, чем само решение о критичности.
В то же время Сиренко объясняет: изменение или обновление критериев не означает автоматического прекращения статуса. Если орган не выдал отдельный документ об отмене, бронирование остается в силе до конца лета.
Кто в безопасности и кому не грозит аннулирование
Ограничение дедлайном 1 сентября распространяется не на всех. Автоматическая отмена не грозит следующим категориям:
- Компании, подавшие отчетность: если предприятие до 10 августа 2026 года предоставит соответствующему органу справку о средней заработной плате и отчетность по ЕСВ/НДФЛ/ВЗ за июль 2026 года и будет соответствовать обновленным критериям, срок действия решения будет продлен не до 1 сентября, а до конца первоначального срока.
- Предприятия ОПК: решение о критичности для предприятий, которые обеспечивают силы обороны и другие военные формирования, дедлайн 1 сентября не распространяется вообще.
Напомним, ранее Кабмин решил обновить критерии для предоставления предприятиям статуса критичности.
На этом фоне статус абсолютно всех предприятий, которые признали критическими, пересмотрят.