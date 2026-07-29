ua en ru
Ср, 29 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Добраться из Украины в Германию станет проще: новый маршрут и цены

13:44 29.07.2026 Ср
3 мин
Как украинцам доехать до Германии с пересадкой в Польше?
aimg Татьяна Веремеева
Добраться из Украины в Германию станет проще: новый маршрут и цены Фото: Поезд "Укрзализныци" (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

С 1 августа между польским Перемышлем и немецким Франкфуртом-на-Майне начнет курсировать новый международный ночной поезд. Для пассажиров из Украины "Укрзализныця" обеспечит удобные пересадки на свои рейсы в Перемышль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Главное:

  • Новый ночной маршрут: С 1 августа испанская компания Renfe запускает ежедневный ночной поезд из Перемышля во Франкфурт-на-Майне, который будет курсировать через Краков, Прагу и Дрезден.
  • Удобные пересадки для украинцев: "Укрзализныця" согласовала график движения со своими рейсами из Киева, Днепра, Запорожья, Одессы и Кременчуга в Перемышль, чтобы пассажиры имели комфортную пересадку.
  • Доступные цены: Билеты в сидячие вагоны будут стоить от 15 евро, а места в современных спальных купе - от 37,5 евро.
  • Расписание движения: Из Перемышля поезд будет отправляться в 12:04 (прибытие в Прагу в 22:32, во Франкфурт - в 07:22). В обратном направлении из Франкфурта выезд в 15:03, прибытие в Перемышль - в 11:25.

Новый маршрут запускает испанская железнодорожная компания Renfe, недавно подписавшая с "Укрзализныцей" меморандум о сотрудничестве.

Поезд будет проходить по территории Польши, Чехии и Германии. В частности, он будет останавливаться в Кракове, Праге, Дрездене, а также в ряде немецких городов, среди которых Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Заале), Апольда, Гота, Айзенах, Ганау, Оффенбах и Франкфурт-на-Майне.

Какие пересадки будут доступны украинцам

Для пассажиров, путешествующих из Украины, "Укрзализныця" организовала пересадки в Перемышле из таких поездов:

  • №51/52 Киев - Перемышль;
  • №31/32 Запорожье/Днепр - Перемышль;
  • №69/70 Кременчуг - Перемышль;
  • №35/36 Одесса - Перемышль;
  • №89/90 Киев - Перемышль.

Таким образом, украинцы смогут продолжить путешествие в Германию одним пересадочным маршрутом.

Расписание движения

По направлению Франкфурта-на-Майне поезд будет отправляться из Перемышля каждый день в 12:04.

Основные остановки:

  • Краков - 15:03;
  • Прага - 22:32;
  • Дрезден - 01:38;
  • Франкфурт-на-Майне - 07:22.

В обратном направлении поезд будет ежедневно отправляться из Франкфурта-на-Майне в 15:03, прибывать в Дрезден в 22:30, останавливаться в Праге в 01:17 и прибывать в Перемышль в 11:25.

Читайте также: Бумажный билет обязателен: на какие поезда нужно печатать бланки

Сколько стоят билеты

Поезд будет состоять из современных спальных вагонов Economy Sleeper Class с купе на одного-четыре человека. Они оборудованы кондиционером, бесплатным Wi-Fi, розетками, а в стоимость билета входит завтрак.

Также пассажиры смогут выбирать между смешанными и отдельными женскими купе.

Стоимость билетов в спальных вагонов начинается от 37,5 евро.

Кроме того, в составе поезда будут сидячие вагоны первого и второго класса. Билеты на них будут стоить от 15 евро.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что "Укрзализныця" ужесточает контроль за безбилетными пассажирами в пригородных поездах. Это должно помочь более точно планировать количество рейсов, вагонов и сохранять востребованные остановки.

Также мы писали, что летом "Укрзализныця" традиционно сталкивается с резким ростом спроса на поездки, прежде всего в Карпаты и морское побережье. Для увеличения количества мест компания назначает дополнительные рейсы, добавляет вагоны и корректирует график движения, не сокращая сообщения с другими регионами.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця Польша Поезда
Новости
Зеленский попросил у Трампа экстренный "зимний пакет" ракет для Patriot
Зеленский попросил у Трампа экстренный "зимний пакет" ракет для Patriot
Аналитика
Почему Россия отстает в НРК и что будет с бронетехникой: интервью офицера 3-й ОШБр
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Почему Россия отстает в НРК и что будет с бронетехникой: интервью офицера 3-й ОШБр