По 5000 гривен на первоклассника: как родителям получить одноразовую выплату

Семьи, чьи дети в этом году пойдут в первый класс, могут получить единовременную государственную помощь в размере 5 тысяч гривен. Подать заявление следует до 15 ноября 2026 года.

Главное: Единовременное пособие: Семьи первоклассников могут получить одноразовую государственную выплату в размере 5 000 гривен.

Семьи первоклассников могут получить одноразовую государственную выплату в размере 5 000 гривен. Сроки подачи заявлений Оформить помощь необходимо до 15 ноября 2026 года.

Оформить помощь необходимо до 15 ноября 2026 года. Кто имеет право на средства: Выплата назначается одному из родителей, приемным родителям или опекунам. Главное условие - и заявитель, и ребенок (зачисленный в 1 класс в этом году) должны быть гражданами Украины.

Выплата назначается одному из родителей, приемным родителям или опекунам. Главное условие - и заявитель, и ребенок (зачисленный в 1 класс в этом году) должны быть гражданами Украины. Целевое использование денег: Помощь оказывается исключительно в безналичной форме на специальный счет.

Помощь оказывается исключительно в безналичной форме на специальный счет. Кому выплату не назначат: Деньги не смогут получить семьи первоклассников, уехавших на постоянное проживание за границу или находящихся на временно оккупированных территориях.

Программа "Пакет школьника" предусматривает единовременную выплату для подготовки первоклассников к учебному году. Администрирует его Пенсионный фонд Украины.

Кто может получить выплату

Право на помощь имеет один из родителей или другой законный представитель ребенка, если:

ребенка зачислили в первый класс в новом учебном году;

ребенок является гражданином Украины;

заявитель также гражданин Украины.

Подать заявление могут уполномоченные представители детских домов семейного типа, приемных семей, учреждений для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также лица, в семью которых временно устроен ребенок.

Как оформить помощь

Подать заявление можно до 15 ноября 2026 года .

Самый простой способ - через приложение "Дия". После проверки данных Пенсионный фонд уведомит заявителя о возможности получения выплаты.

Если воспользоваться "Дией" невозможно, заявление можно подать в бумажной форме в любом сервисном центре Пенсионного фонда.

Для оформления понадобятся:

данные заявителя;

данные ребенка;

свидетельство о рождении ребенка;

номер специального банковского счёта.

В некоторых случаях также следует предоставить документы, подтверждающие полномочия законного представителя или статус ребенка.

На что можно потратить деньги

Выплата предоставляется только в безналичной форме. Денежные средства поступают на специальный банковский счет и могут быть использованы только для приобретения товаров, необходимых первокласснику.

В частности, за эти деньги можно купить:

школьные принадлежности и канцелярские товары;

книги;

детскую одежду;

обувь.

Покупки можно совершать у юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Использовать средства нужно в течение 180 дней с момента их зачисления. Если по истечении этого срока часть денег останется неиспользованной, банк вернет остаток Пенсионному фонду.

Кому помощь не назначат

Выплату не будут предоставлять, если первоклассник:

уехал на постоянное место жительства за границу;

находится на временно оккупированной территории.

В Пенсионном фонде также напомнили, что сумма пособия не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи для назначения других видов государственной социальной помощи.

Если заявление уже подал один из родителей или законный представитель, обращение другого лица к этому же ребенку рассматриваться не будет. Если между родителями возникнет спор по получению выплаты, решение будет принято после его урегулирования.