В Киеве закрывают фуникулер: что случилось и когда его запустят снова
Воспользоваться фуникулером, который соединяет исторический Верхний город и Подол Киева, пассажиры не смогут уже со следующей недели. Его закрывают почти до конца лета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы коммунального предприятия "Киевпасстранс" в Facebook.
Главное:
- Почему закрывают: фуникулер Киева не будет работать для пассажиров из-за ежегодного планового ремонта.
- Сроки: столичный фуникулер закрывают с понедельника, 13 июля, до пятницы, 21 августа.
- Что планируют: специалисты отремонтируют различные залы, проверят шпалы, тросы и контактную сеть, обновят предупредительную разметку и выполнят другой необходимый ремонт.
- Испытания: после ремонтных работ вагоны пройдут обязательную статическую и динамическую проверку под повышенной нагрузкой.
- Как это будет происходить: демонтаж вагонов не предусмотрен - все работы выполнят на станциях и в межстанционной зоне.
Когда закрывают фуникулер и как надолго
В КП "Киевпасстранс" рассказали, что столичный фуникулер закрывают на ежегодный плановый ремонт:
- с понедельника, 13 июля;
- до пятницы, 21 августа.
Уточняется, что комплекс запланированных работ направлен на поддержание надлежащего технического состояния инфраструктуры и подвижного состава.
Что запланировали сделать в рамках ремонта
Согласно информации "Киевпасстранса", плановый ежегодный ремонт фуникулера в Киеве проходит в соответствии с нормативно-технической документацией объекта.
Так, специалисты в рамках ремонта:
- отремонтируют машинный, компрессорный и тиристорный залы;
- осмотрят тяговый трос - с последующим укорочением;
- обследуют контактную сеть - с последующим натяжением;
- проверят и частично (при необходимости) заменят шпалы;
- обновят предупредительную разметку на лестничных маршах станций;
- выполнят малярные и слесарные работы кузова и частично отремонтируют двери вагонов;
- осуществят дефектоскопию сварных швов;
- частично обновят обшивки пассажирских сидений - с полной комплексной очисткой;
- обследуют и отрегулируют пневмосистему вагонов;
- обеспечат надлежащее санитарно-техническое состояние вестибюлей станций.
Кроме того, вагоны фуникулера пройдут статические и динамические испытания под повышенной нагрузкой.
Публикация КП "Киевпасстранс" (скриншот: facebook.com/Kyivpastrans)
Уточняется также, что из-за сложной тросовой системы и большого веса вагонов демонтаж подвижного состава проводить не будут.
"Все работы выполнят непосредственно на станциях и в межстанционной зоне", - подытожили в КП "Киевпасстранс".
Напомним, ранее мы рассказывали, какой мост на Берестейском проспекте Киева частично закрыт для пешеходов до осени.
Кроме того, мы объясняли, какие столичные дороги и мосты планируют отремонтировать "Киевавтодор" в этом году.
Читайте также, как работает Киевский фуникулер и сколько стоит проезд.