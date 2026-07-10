В Киеве закрывают фуникулер: что случилось и когда его запустят снова

Фуникулер будет работать еще несколько дней, после чего его временно закроют (фото иллюстративное: Getty Images)

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Воспользоваться фуникулером, который соединяет исторический Верхний город и Подол Киева, пассажиры не смогут уже со следующей недели. Его закрывают почти до конца лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы коммунального предприятия "Киевпасстранс" в Facebook.