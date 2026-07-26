Плюс 570 гривен к пенсии: кто получит доплату в августе

В августе всеобщее повышение пенсий для украинцев не предусмотрено. В то же время, часть пенсионеров может рассчитывать на автоматическое увеличение выплат благодаря возрастным надбавкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда в Кировоградской области.

Кто может получить возрастную доплату

Ежемесячная компенсационная доплата устанавливается пенсионерам, достигшим определенного возраста. Ее размер зависит от возрастной категории:

от 70 до 74 лет включительно - 300 гривен ;

; от 75 до 79 лет - 456 гривен ;

; от 80 лет и старше - 570 гривен .

Перерасчет производится автоматически после достижения соответствующего возраста, поэтому обращаться в Пенсионный фонд с заявлением не нужно.

При каких условиях назначают надбавку

Возрастная доплата начисляется только тем пенсионерам, у которых общий размер пенсионной выплаты не превышает 10 340,35 гривны.

При определении этого показателя учитывается не только основной размер пенсии, но и все надбавки, повышение, индексация и другие доплаты, предусмотренные законодательством.

Когда поступят деньги

Важно учесть, что прибавку назначают не с первого числа месяца, а со дня, когда пенсионеру исполнилось 70, 75 или 80 лет.

Например, если день рождения приходится на 18 августа, то за этот месяц человек получит доплату только через период после достижения соответствующего возраста. Уже с сентября прибавка будет выплачиваться в полном размере.

Прилагаются ли выплаты друг к другу

Нет. Возрастные доплаты не суммируются.

К примеру, если после 70 лет пенсионер уже получает 300 гривен, то после достижения 75 лет ему не начнут выплачивать 756 гривен. В таком случае размер доплаты попросту увеличится до 456 гривен. Аналогичный принцип действует и по достижении 80-летнего возраста, когда общая возрастная надбавка составляет 570 гривен.

Как проверить, насчитали ли доплату

Информацию о размере пенсии и всех ее составляющих можно просмотреть в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Если пенсионер отвечает установленным условиям, возрастная надбавка должна быть назначена автоматически без дополнительного обращения в органы ПФУ.