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Ждать жары или засухи: синоптики подробно рассказали, какой будет погода в августе

14:03 27.07.2026 Пн
2 мин
Какую самую холодную и теплую погоду фиксировали в августе?
aimg Татьяна Веремеева
Ждать жары или засухи: синоптики подробно рассказали, какой будет погода в августе Фото: Синоптики прогнозируют жаркий август (Getty Images)
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Август 2026 года в большинстве регионов Украины ожидается теплее климатической нормы. В то же время, количество осадков в большинстве областей будет в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометеорологического центра (УкрГМЦ).

Главное:

  • Температура выше нормы: Средняя месячная температура в большинстве регионов Украины ожидается на 2 °C выше климатической нормы и составит +21...+25 °C.
  • Ситуация с осадками: В большинстве областей выпадет 80-100% нормы осадков.
  • Дефицит дождей в западных областях: На западе Украины ожидается более сухая погода - лишь 50-70% от месячной нормы.
  • Исторические контрасты: Обычно средние максимумы августа в Украине доходят до +33...+38 °C, тогда как абсолютные минимумы в отдельных регионах доходили до заморозков.

Какой будет температура

По прогнозу синоптиков, средняя месячная температура воздуха в августе составит +21...+25 градусов, в горных районах - +17...+19 градусов.

Это примерно на 2 градуса выше климатической нормы.

В то же время, в восточных областях, а также в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и Крыму средняя температура ожидается близкой к норме.

Будет ли много дождей

В августе в большинстве регионов УкрГМЦ прогнозирует 34-60 мм осадков, что соответствует 80-100% климатической нормы.

Зато в западных областях осадков ожидается меньше. Там может выпасть 36-46 мм, а в горных районах - 50-70 мм, что составляет лишь 50-70% от нормы.

Ждать жары или засухи: синоптики подробно рассказали, какой будет погода в августе
Какой будет погода в Украине в августе 2026 года? (инфографика: РБК-Украина)

Каким обычно бывает август в Украине

По климатическим данным, средняя температура августа в Украине составляет +18...+24 градуса, а в горных районах - +13...+19 градусов.

Абсолютный минимум температуры колеблется от +6,0 до +0,1 градуса, хотя в Карпатах, Волынской, Львовской, северных, Харьковской, Луганской и Запорожской областях местами фиксировали морозы от -0,6 до -2,3 градуса. На юге страны минимальная температура составляла от +6,1 до +12,9 градуса.

В то же время абсолютный максимум температуры достигал +33,1...+38,6 градуса, а в отдельных регионах, кроме большинства западных областей, - +39,1...+42,0 градуса. В горных районах максимальная температура составляла +26,9...+38,5 градуса.

Среднее месячное количество осадков обычно составляет от 30 до 97 мм в зависимости от региона. Меньше осадков обычно выпадает в Херсонской области и западных районах Крыма - 24-28 мм, а больше всего - на Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах, где местами фиксируют 104-120 мм.

Ранее РБК-Украина рассказывало о работе синоптиков в Украине и о том, как создают прогнозы погоды.

Также мы писали, что думают синоптики о народных приметах относительно погоды и действительно ли они работают .

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