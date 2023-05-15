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Тур Зеленського по Європі та "чорний день" російської авіації: новини за вихідні

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Україна, Понеділок 15 травня 2023 08:15
Тур Зеленського по Європі та "чорний день" російської авіації: новини за вихідні Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Каріна Левицька

Протягом 13-14 травня український президент Володимир Зеленський з робочим візитом відвідав низку європейських країн, а росіяни тим часом невпинно повідомляли про падіння авіації в Брянській області РФ.

Детальніше про те, що сталося вихідними, - у матеріалі РБК-Україна.

Війна РФ проти України

Новини за 13 травня:

Новини за 14 травня:

Європейське турне Зеленського

Цими вихідними Зеленський відправився в турне столицями Європи. У суботу глава держави відвідав Рим та Ватикан, після чого відправився у Німеччину з першим візитом з початку повномасштабного вторгнення РФ. А після Німеччини Зеленський відправився в Париж.

Як зазначав український президент, одна з цілей цих візитів - отримання необхідної зброї для контрнаступу. Крім того, Зеленський працює над створенням авіаційної коаліції.

"Чорний день" російської авіації

В суботу, 13 травня, у Брянській області РФ упав вертоліт. За даними російських ЗМІ, перед падінням вертоліт довго кружляв над містом Клинці, а потім упав на приватний будинок. Пізніше у РФ заявили, що в області впав ще один гелікоптер. Другий борт нібито "приземлився" у місті Стародуб.

Через деякий час стало відомо ще про два літаки, які зазнали краху у Росії.

У маршрутках та рейсових автобусах повністю заборонили музику

Кабінет міністрів вніс зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Музика на регулярних рейсах в автобусах повністю заборонена.

Крім того, водіям таксі заборонено "відтворювати в салоні музику чи інші звукові сигнали без згоди всіх пасажирів".

У повітряному просторі Польщі зафіксували об'єкт, який залетів з Білорусі

У Міністерстві оборони зазначили, що оперативний командувач прийняв рішення направити чергових сил територіальної оборони для пошуку аеростата. Наразі об'єкт не знайшли.

"Це, ймовірно, спостережний аеростат. Радіолокаційний контакт був втрачений поблизу Рипіна", - повідомили у Міноборони Польщі.

Окупанти імітували вибух у Мелітополі

Міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив, що ввечері 12 травня вибух пролунав на підстанції у східній частині міста, поблизу захопленого росіянами заводу "Рефма". Там знаходяться позиції росіян.

За словами Федорова, коли у Мелітополі не було світла, окупанти переганяли автомобілі на Запорізький напрямок.

У Швейцарії зробили крок до постачання Україні зброї

Дві палати швейцарського парламенту та Національна рада проголосували за поправку до закону про військове спорядження. Таким чином Швейцарія дозволила реекспорт зброї власного виробництва в інші країни.

Однак керівник президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що це ще не є дозволом для реекспорту.

Подоляк про падіння літаків в РФ: це "контрСВО" і воно буде наростати

"Вони (росіяни - ред.) щиро вважають, що мали повне право атакувати нашу територію, а коли це починається у них, то вони питають: "А нас то за що?", - сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Однак він пояснив, що за словами самих же росіян в них немає ніякої війни, одже, це просто починається "контрСВО".

Сі Цзіньпін пообіцяв, що Китай не допомагатиме зброєю Росії

"Ми розраховуємо, що Китай не буде постачальником зброї до РФ і не буде зброєю чи іншими технологіями підтримувати Росію", - сказав Зеленський.

Лукашенко не з'явився на святкуванні Дня прапора Білорусі

ЗМІ припускають, що у білоруського диктатора проблеми зі здоров'ям. Зокрема, ходять чутки про вірус у Лукашенка та деяких представників його оточення.

На святкуванні Дня прапора та герба Лукашенка замінив прем'єр-міністр Роман Головченко.

Пізніше заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін повідомив, що Лукашенко захворів. Однак його діагноз розкривати не став.

Нетаньяху оголосив про завершення спецоперації проти "Ісламського джихаду"

"Учора ввечері ми успішно завершили п'ятиденну боротьбу з терористичною організацією "Ісламський джихад", - повідомив прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

За його словами, виконання було "дійсно ідеальним". За повної несподіванки та постійного прояву ініціативи війська Ізраїля ліквідували всю верхівку "Ісламського джихаду" в Газі.

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