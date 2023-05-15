Тур Зеленського по Європі та "чорний день" російської авіації: новини за вихідні
Протягом 13-14 травня український президент Володимир Зеленський з робочим візитом відвідав низку європейських країн, а росіяни тим часом невпинно повідомляли про падіння авіації в Брянській області РФ.
Детальніше про те, що сталося вихідними, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна РФ проти України
Новини за 13 травня:
- У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Внаслідок обстрілу російської армії постраждали житлові будинки та постраждало троє людей;
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За даними ISW, ЗСУ просунулися на північний захід Бахмута коштом локальних контратак;
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Окупанти набирають у війська людей із психологічними розладами;
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Розвідка Британії запевнила, що втеча росіян з позицій під Бахмутом говорить про проблеми в армії РФ;
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Українські прикордонники "приземлили" ворожий "Шахед" над Чернігівською областю;
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Міноборони Німеччини підтвердило виділення Україні озброєння на 2,7 млрд євро;
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Російські окупанти заявили про рішення вимкнути мобільний інтернет в Луганській області;
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Херсонська область скорочує тривалість комендантської години.
Новини за 14 травня:
- Війська РФ завдали ракетного удару по Тернополю, внаслідок якого поранення отримали дві людини;
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Війська РФ на окупованих територіях створюють табори для навчання ув'язнених;
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В Росії жаліються на загибель одразу двох полковників під Бахмутом;
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Українські снайпери показали, як знищили понад 10 окупантів в Бахмуті;
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Росіяни змушують бойовиків "ДНР" переходити в армію РФ, за відмову передбачено покарання.
Європейське турне Зеленського
Цими вихідними Зеленський відправився в турне столицями Європи. У суботу глава держави відвідав Рим та Ватикан, після чого відправився у Німеччину з першим візитом з початку повномасштабного вторгнення РФ. А після Німеччини Зеленський відправився в Париж.
Як зазначав український президент, одна з цілей цих візитів - отримання необхідної зброї для контрнаступу. Крім того, Зеленський працює над створенням авіаційної коаліції.
"Чорний день" російської авіації
В суботу, 13 травня, у Брянській області РФ упав вертоліт. За даними російських ЗМІ, перед падінням вертоліт довго кружляв над містом Клинці, а потім упав на приватний будинок. Пізніше у РФ заявили, що в області впав ще один гелікоптер. Другий борт нібито "приземлився" у місті Стародуб.
Через деякий час стало відомо ще про два літаки, які зазнали краху у Росії.
У маршрутках та рейсових автобусах повністю заборонили музику
Кабінет міністрів вніс зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Музика на регулярних рейсах в автобусах повністю заборонена.
Крім того, водіям таксі заборонено "відтворювати в салоні музику чи інші звукові сигнали без згоди всіх пасажирів".
У повітряному просторі Польщі зафіксували об'єкт, який залетів з Білорусі
У Міністерстві оборони зазначили, що оперативний командувач прийняв рішення направити чергових сил територіальної оборони для пошуку аеростата. Наразі об'єкт не знайшли.
"Це, ймовірно, спостережний аеростат. Радіолокаційний контакт був втрачений поблизу Рипіна", - повідомили у Міноборони Польщі.
Окупанти імітували вибух у Мелітополі
Міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив, що ввечері 12 травня вибух пролунав на підстанції у східній частині міста, поблизу захопленого росіянами заводу "Рефма". Там знаходяться позиції росіян.
За словами Федорова, коли у Мелітополі не було світла, окупанти переганяли автомобілі на Запорізький напрямок.
У Швейцарії зробили крок до постачання Україні зброї
Дві палати швейцарського парламенту та Національна рада проголосували за поправку до закону про військове спорядження. Таким чином Швейцарія дозволила реекспорт зброї власного виробництва в інші країни.
Однак керівник президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що це ще не є дозволом для реекспорту.
Подоляк про падіння літаків в РФ: це "контрСВО" і воно буде наростати
"Вони (росіяни - ред.) щиро вважають, що мали повне право атакувати нашу територію, а коли це починається у них, то вони питають: "А нас то за що?", - сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Однак він пояснив, що за словами самих же росіян в них немає ніякої війни, одже, це просто починається "контрСВО".
Сі Цзіньпін пообіцяв, що Китай не допомагатиме зброєю Росії
"Ми розраховуємо, що Китай не буде постачальником зброї до РФ і не буде зброєю чи іншими технологіями підтримувати Росію", - сказав Зеленський.
Лукашенко не з'явився на святкуванні Дня прапора Білорусі
ЗМІ припускають, що у білоруського диктатора проблеми зі здоров'ям. Зокрема, ходять чутки про вірус у Лукашенка та деяких представників його оточення.
На святкуванні Дня прапора та герба Лукашенка замінив прем'єр-міністр Роман Головченко.
Пізніше заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін повідомив, що Лукашенко захворів. Однак його діагноз розкривати не став.
Нетаньяху оголосив про завершення спецоперації проти "Ісламського джихаду"
"Учора ввечері ми успішно завершили п'ятиденну боротьбу з терористичною організацією "Ісламський джихад", - повідомив прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.
За його словами, виконання було "дійсно ідеальним". За повної несподіванки та постійного прояву ініціативи війська Ізраїля ліквідували всю верхівку "Ісламського джихаду" в Газі.
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