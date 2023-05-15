Тур Зеленского по Европе и "черный день" российской авиации: новости за выходные
В течение 13-14 мая украинский президент Владимир Зеленский с рабочим визитом посетил ряд европейских стран, а россияне в это время неустанно сообщали о падениях авиации в Брянской области РФ.
Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Война РФ против Украины
Новости за 13 мая:
- В Николаеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. В результате обстрела российской армии пострадали жилые дома и пострадали три человека;
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По данным ISW, ВСУ продвинулись на северо-запад Бахмута за счет локальных контратак;
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Оккупанты набирают в войска людей с психологическими расстройствами;
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Разведка Британии заверила, что бегство россиян с позиций под Бахмутом говорит о проблемах в армии РФ;
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Украинские пограничники "приземлили" вражеский "Шахед" над Черниговской областью;
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Минобороны Германии подтвердило выделение Украине вооружения на 2,7 млрд. евро;
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Российские оккупанты заявили о решении отключить мобильный интернет в Луганской области;
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Херсонская область сокращает продолжительность комендантского часа.
Новости за 14 мая:
- Войска РФ нанесли ракетный удар по Тернополю, в результате которого ранения получили два человека;
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Войска РФ на оккупированных территориях создают лагеря для обучения заключённых;
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В России жалуются на гибель сразу двух полковников под Бахмутом;
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Украинские снайперы показали, как уничтожили более 10 оккупантов в Бахмуте;
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Россияне заставляют боевиков "ДНР" переходить в армию РФ, за отказ предусмотрено наказание.
Европейское турне Зеленского
В эти выходные Зеленский отправился в турне по столицам Европы. В субботу глава государства посетил Рим и Ватикан, после чего отправился в Германию с первым визитом с начала полномасштабного вторжения РФ. А после Германии Зеленский отправился в Париж.
Как отмечал украинский президент, одна из целей этих визитов - получение необходимого оружия для контрнаступления. Кроме того, Зеленский работает над созданием авиационной коалиции.
"Черный день" российской авиации
В субботу, 13 мая, в Брянской области РФ упал вертолет. По данным российских СМИ, перед падением вертолет долго кружил над городом Клинцы, а затем упал на частный дом. Позже в РФ заявили, что в области упал еще один вертолет. Второй борт якобы "приземлился" в городе Стародуб.
Через некоторое время стало известно еще о двух самолетах, потерпевших крах в России.
В маршрутках и рейсовых автобусах полностью запретили музыку
Кабинет министров внес изменения в Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта. Музыка на регулярных рейсах в автобусах полностью запрещена.
Кроме того, водителям такси запрещено "проигрывать в салоне музыку или другие звуковые сигналы без согласия всех пассажиров".
В воздушном пространстве Польши зафиксировали залетевший из Беларуси объект
В Министерстве обороны отметили, что оперативный командующий принял решение направить очередные силы территориальной обороны для поиска аэростата. Пока объект не нашли.
"Это, вероятно, наблюдательный аэростат. Радиолокационный контакт был потерян вблизи Рипина", - сообщили в Минобороны Польши.
Оккупанты имитировали взрыв в Мелитополе
Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что вечером 12 мая взрыв прогремел на подстанции в восточной части города, близ захваченного россиянами завода "Рефма". Там находятся позиции россиян.
По словам Федорова, когда в Мелитополе не было света, оккупанты перегоняли автомобили на Запорожское направление.
В Швейцарии шагнули к поставке Украине оружия
Две палаты швейцарского парламента и Национальный совет проголосовали за поправку в закон о военном снаряжении. Таким образом, Швейцария разрешила реэкспорт оружия собственного производства в другие страны.
Однако руководитель президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что это еще не разрешение для реэкспорта.
Подоляк о падении самолетов в РФ: это "контрСВО" и оно будет нарастать
"Они (россияне - ред.) искренне считают, что имели полное право атаковать нашу территорию, а когда это начинается у них, то они спрашивают: "А нас за что?", - сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Однако он объяснил, что по словам самих же россиян у них нет никакой войны, так что это просто начинается "контрСВО".
Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет помогать оружием России
"Мы рассчитываем, что Китай не будет поставщиком оружия в РФ и не будет оружием или другими технологиями поддерживать Россию", - сказал Зеленский.
Лукашенко не появился на праздновании Дня флага Беларуси
СМИ предполагают, что у белорусского диктатора проблемы со здоровьем. В частности, ходят слухи о вирусе у Лукашенко и некоторых представителей его окружения.
На праздновании Дня флага и герба Лукашенко сменил премьер-министр Роман Головченко.
Позже заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин сообщил, что Лукашенко заболел. Однако его диагноз раскрывать не стал.
Нетаньяху объявил о завершении спецоперации против "Исламского джихада"
"Вчера вечером мы успешно завершили пятидневную борьбу с террористической организацией "Исламский джихад", - сообщил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
По его словам, исполнение было "действительно идеальным". При полной неожиданности и постоянном проявлении инициативы войска Израиля ликвидировали всю верхушку "Исламского джихада" в Газе.
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