СБУ атакувала НПЗ у Росії, а Туреччина ратифікувало членство Швеції в НАТО: новини за 25 січня

Служба безпеки України атакувала за допомогою дронів нафтопереробний завод у російському Туапсе. А президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган схвалив ратифікацію членства Швеції в Північноатлантичному альянсі.
РБК-Україна зібрало головні новини за 25 січня.
Вранці у четвер власні джерела РБК-Україна повідомили, що нафтопереробний завод у російському Туапсе став черговою ціллю Служби безпеки України. Зазначається, що безпілотники СБУ атакували цей важливий для ворога об'єкт.
Після двох потужних вибухів в ніч на 25 січня там почалася масштабна пожежа, була пошкоджена установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме - вакуумна та атмосферна колони.
"Далі буде багато сюрпризів, системна робота триває", - повідомляє джерело.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у четвер, 25 січня, схвалив ратифікацію парламентом країни членства Швеції в НАТО.
Як йдеться в повідомленні Офіційного вісника Туреччини, "ратифікацію "Протоколу про приєднання Королівства Швеція до Північноатлантичного договору", підписаного в Брюсселі 5 липня 2022 року, було схвалено. Положення цього закону вводяться в дію президентом республіки".
Це відбулося через два дні після того, як 23 січня парламент Туреччини ратифікував відповідну заяву Швеції на вступ до НАТО.
Як повідомила прес-служба СБУ у коментарі РБК-Україна, розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Наразі спецслужба проводить комплекс заходів для з'ясування усіх обставин падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області. Досудове розслідування триває.
Представник ГУР МОУ Андрій Юсов заявив, що Іл-76, який впав у під Бєлгородом, був завантажений на третину, зі слів росіян. Не виключено, що на борту одночасно могли бути як ракети С-300, так і люди.
У розвідці не виключають, що українських полонених могли використати як живий щит для транспортування боєкомплекту.
Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про те, що деяких українських військовополонених із заявленого напередодні російськими пропагандистами списку осіб, які начебто були на борту літака Іл-76, що розбився в Бєлгородській області, вже обмінювали.
"Ми знайшли в списку громадян України, яких раніше вже обмінювали", - зазначив омбудсмен.
Також, за його словами, немає жодних ознак, які б вказували, що на борту того літака могли бути десятки людей, як заявляють у Росії.
Парламентська асамблея Ради Європи 25 січня одностайно ухвалила
резолюцію, яка закликає країни-члени визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом українського народу.
Це важливий документ, який є ще одним кроком на шляху до притягнення Росії до відповідальності за злочини проти українців. Зокрема, за викрадання українських дітей.
Національний банк України ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 15% річних з 26 січня, розповів голова регулятора Андрій Пишний.
Таким чином, НБУ призупинив цикл зниження облікової ставки, розпочатий у липні минулого року.
Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила про те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зніме вето з надання Україні допомоги на 50 млрд євро. У ЄС уже отримали "позитивний сигнал" із цього питання від голови МЗС Угорщини.
Вона додала, що якщо ні, то "знайдемо інше рішення".
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив, що Братислава не чинитиме жодних перешкод в схваленні 50 млрд євро з боку Європейського союзу Україні.
В Міністерстві оборони України заявили 25 січня, що Швеція і Велика Британія приєднуються до нещодавно створеної коаліції дронів та РЕБ.
Цю коаліцію створили Україна і Латвія, і тепер вона налічує чотири країни-учасниці.
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс 25 січня прибув з робочим візитом до Києва. В Україні у нього заплановані зустрічі зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, секретарем РНБО Олексієм Даніловим та іншими офіційними особами.
Литовський міністр також візьме участь у підписанні меморандуму про взаєморозуміння між представництвом ЄС в Україні та Литовським центральним агентством з управління проєктами (CPA) щодо співпраці у реалізації проєкту з будівництва укриттів в українських школах, який фінансується ЄС.
Сенат Італії схвалив подальші поставки зброї в Україну. Вони триватимуть щонайменше до кінця 2024 року.
Це рішення підтримали 113 депутатів, а 18 виступили проти. Далі за це рішення має проголосувати Палата депутатів Італії.
У компанії "Нафтогаз України" заявили, що хакери атакували їх дата-центр, і через кібератаку сайт і кол-центр не працюють.
В НАК зазначили, що зафіксовано "масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують наші компанії". Про терміни відновлення роботи сервісів пообіцяли повідомити додатково.
У РФ Московський міський суд засудив так званого колишнього "міністра оборони" "ДНРівців" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) до чотирьох років колонії.
Воєнного злочинця, колишнього офіцера ФСБ звинуватили в "публічних закликах до екстремістської діяльності".
У Києві у Будинку футболу делегати позачергового конгресу Української асоціації футболу обрали нового очільника організації. Ним став колишній нападник і головний тренер збірної України Андрій Шевченко.
Зазначимо, що володар "Золотого м'яча-2004" був безальтернативним кандидатом на посаду президента. "За" Шевченка проголосували 93 делегати УАФ.
У Брюсселі 25 січня пройшла перша зустріч щодо скринінгу українського законодавства на відповідність до законодавства ЄС.
На зустрічі була присутня віце-прем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
Міжнародний суд ООН оголосив дату винесення рішення за позовом України проти РФ у справі про порушення конвенцій про заборону фінансування тероризму та подолання форм расової дискримінації.
Суд у Палаці миру в Гаазі винесе своє рішення в середу, 31 січня, о 16:00 за Києвом.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що Україна повернула додому ще двох неповнолітніх, яких Росія вивезла до Краснодарського краю. Це Хлопець та дівчина, 16 і 17 років. За його словами, сім'ї вже об'єднались з дітьми після їх повернення на батьківщину.
В Міністерстві оборони Франції заявили, що в рамках коаліції "артилерія для України" Париж передав Києву дві додаткові реактивні системи залпового вогню LRU, що збільшило загальну кількість французьких систем до шести.
Голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, міністр закордонних справ Мальти Ян Борг заявив 25 січня, що відвідає столицю України Київ наступного тижня.
За словами очільника ОБСЄ, цей візит стане демонстрацією "непохитної підтримки" України.
Президент Володимир Зеленський заявив, що країна розраховує на проведення першої міжурядової конференції вже навесні цього року.
Глава держави також привітав початок 25 січня ґрунтовної підготовки до переговорів про вступ України до ЄС.
За даними Bloomberg, Німеччина вивчає можливість укладення угоди з обміну, в рамках якої вона постачатиме крилаті ракети великої дальності Великій Британії та Франції, щоб вони могли озброїти Україну своїми версіями цієї зброї.
Міноборони Британії не спростувало і не підтвердило цей план. Оборонне відомство Франції відмовилося підтвердити факт переговорів, не повідомивши подробиць.
Зауважимо, перед тим міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ФРН нічого невідомо з опублікованого раніше повідомлення у ЗМІ про те, що Британія нібито запропонувала канцлеру Олафу Шольцу виходити з дилеми щодо ракет Taurus для України.
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