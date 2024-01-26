СБУ атакувала НПЗ у Росії, а Туреччина ратифікувало членство Швеції в НАТО: новини за 25 січня

Війна Росії проти України: останні новини

Російські загарбники вночі випустили по Україні 14 "Шахедів" та вдарили зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині. Сили ППО ЗСУ збили 11 дронів ворога - 10 в Одеській області та 1 - у Миколаївській.

Окупанти атакували дронами-камікадзе Одесу, внаслідок чого було пошкоджено багатоповерхівку, вигоріли склади, шестеро людей отримали поранення.

У російському Туапсе Краснодарського краю в районі нафтопереробного заводу та нафтобази вночі виникла пожежа, місцеві жителі писали в мережі про атаку безпілотника.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті повідомили, що війська РФ просунулися на північний схід від Новомихайлівки, вперед в районі Авдіївки та на захід від Кремінної. ЗСУ не дають противнику повернути позиції в Кринках.

Російські ЗМІ у четвер заявили про нібито обстріл військового полігону під окупованим Іловайськом, а сталося це начебто ще 24 січня. В захопленому росіянами Бердянську вранці пролунав вибух в районі залізничного вокзалу.

Над Миколаївською областю знищили керовану авіаційну ракету Х-59, випущену російським винищувачем Су-34. Бійці ССО ЗСУ знищили БМП-2, яка обстрілювала правий берег Херсонської області, та показали відео, а також продемонстрували кадри, як знищили пункти спостереження окупантів на півдні України.

Війська РФ завдали удару по житловому сектору селища Олексієво-Дружківка в Донецькій області, в результаті було зруйновано 3 приватні житлові будинки, а ще 10 пошкоджено, розпочалась пожежа.

СБУ атакувала нафтопереробний завод у російському Туапсе, - джерела

Вранці у четвер власні джерела РБК-Україна повідомили, що нафтопереробний завод у російському Туапсе став черговою ціллю Служби безпеки України. Зазначається, що безпілотники СБУ атакували цей важливий для ворога об'єкт.

Після двох потужних вибухів в ніч на 25 січня там почалася масштабна пожежа, була пошкоджена установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме - вакуумна та атмосферна колони.

"Далі буде багато сюрпризів, системна робота триває", - повідомляє джерело.

Ердоган схвалив ратифікацію членства Швеції до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у четвер, 25 січня, схвалив ратифікацію парламентом країни членства Швеції в НАТО.

Як йдеться в повідомленні Офіційного вісника Туреччини, "ратифікацію "Протоколу про приєднання Королівства Швеція до Північноатлантичного договору", підписаного в Брюсселі 5 липня 2022 року, було схвалено. Положення цього закону вводяться в дію президентом республіки".

Це відбулося через два дні після того, як 23 січня парламент Туреччини ратифікував відповідну заяву Швеції на вступ до НАТО.

СБУ відкрила справу через падіння Іл-76 у Бєлгородській області

Як повідомила прес-служба СБУ у коментарі РБК-Україна, розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі спецслужба проводить комплекс заходів для з'ясування усіх обставин падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області. Досудове розслідування триває.

Падіння Іл-76. У ГУР не виключають, що на борту могли бути і ракети, і люди

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов заявив, що Іл-76, який впав у під Бєлгородом, був завантажений на третину, зі слів росіян. Не виключено, що на борту одночасно могли бути як ракети С-300, так і люди.

У розвідці не виключають, що українських полонених могли використати як живий щит для транспортування боєкомплекту.

Падіння Іл-76. Омбудсмен викрив росіян в брехні зі "списками" полонених

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про те, що деяких українських військовополонених із заявленого напередодні російськими пропагандистами списку осіб, які начебто були на борту літака Іл-76, що розбився в Бєлгородській області, вже обмінювали.

"Ми знайшли в списку громадян України, яких раніше вже обмінювали", - зазначив омбудсмен.

Також, за його словами, немає жодних ознак, які б вказували, що на борту того літака могли бути десятки людей, як заявляють у Росії.

ПАРЄ ухвалила важливу резолюцію щодо українських дітей

Парламентська асамблея Ради Європи 25 січня одностайно ухвалила

резолюцію, яка закликає країни-члени визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом українського народу.

Це важливий документ, який є ще одним кроком на шляху до притягнення Росії до відповідальності за злочини проти українців. Зокрема, за викрадання українських дітей.

НБУ призупинив зниження облікової ставки: що вплинуло на рішення

Національний банк України ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 15% річних з 26 січня, розповів голова регулятора Андрій Пишний.

Таким чином, НБУ призупинив цикл зниження облікової ставки, розпочатий у липні минулого року.

У ЄС зробили важливу заяву щодо допомоги Україні на 50 млрд євро

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила про те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зніме вето з надання Україні допомоги на 50 млрд євро. У ЄС уже отримали "позитивний сигнал" із цього питання від голови МЗС Угорщини.

Вона додала, що якщо ні, то "знайдемо інше рішення".

Словаччина підтримає виділення 50 млрд євро Україні від ЄС, - Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив, що Братислава не чинитиме жодних перешкод в схваленні 50 млрд євро з боку Європейського союзу Україні.

Британія і Швеція приєдналися до коаліції дронів, - Міноборони

В Міністерстві оборони України заявили 25 січня, що Швеція і Велика Британія приєднуються до нещодавно створеної коаліції дронів та РЕБ.

Цю коаліцію створили Україна і Латвія, і тепер вона налічує чотири країни-учасниці.

Глава МЗС Литви приїхав до Києва

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс 25 січня прибув з робочим візитом до Києва. В Україні у нього заплановані зустрічі зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, секретарем РНБО Олексієм Даніловим та іншими офіційними особами.

Литовський міністр також візьме участь у підписанні меморандуму про взаєморозуміння між представництвом ЄС в Україні та Литовським центральним агентством з управління проєктами (CPA) щодо співпраці у реалізації проєкту з будівництва укриттів в українських школах, який фінансується ЄС.

Сенат Італії схвалив постачання зброї Україні до кінця 2024 року

Сенат Італії схвалив подальші поставки зброї в Україну. Вони триватимуть щонайменше до кінця 2024 року.

Це рішення підтримали 113 депутатів, а 18 виступили проти. Далі за це рішення має проголосувати Палата депутатів Італії.

Хакери атакували "Нафтогаз": сайт і кол-центр не працюють

У компанії "Нафтогаз України" заявили, що хакери атакували їх дата-центр, і через кібератаку сайт і кол-центр не працюють.

В НАК зазначили, що зафіксовано "масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують наші компанії". Про терміни відновлення роботи сервісів пообіцяли повідомити додатково.

Гіркіну російський суд виніс вирок, наступні чотири роки проведе за ґратами

У РФ Московський міський суд засудив так званого колишнього "міністра оборони" "ДНРівців" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) до чотирьох років колонії.

Воєнного злочинця, колишнього офіцера ФСБ звинуватили в "публічних закликах до екстремістської діяльності".

Шевченко офіційно став президентом УАФ

У Києві у Будинку футболу делегати позачергового конгресу Української асоціації футболу обрали нового очільника організації. Ним став колишній нападник і головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Зазначимо, що володар "Золотого м'яча-2004" був безальтернативним кандидатом на посаду президента. "За" Шевченка проголосували 93 делегати УАФ.

У Брюсселі пройшла перша зустріч щодо скринінгу законодавства України

У Брюсселі 25 січня пройшла перша зустріч щодо скринінгу українського законодавства на відповідність до законодавства ЄС.

На зустрічі була присутня віце-прем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Позов України проти РФ. Суд ООН анонсував дату рішення щодо агресії в Криму і на Донбасі

Міжнародний суд ООН оголосив дату винесення рішення за позовом України проти РФ у справі про порушення конвенцій про заборону фінансування тероризму та подолання форм расової дискримінації.

Суд у Палаці миру в Гаазі винесе своє рішення в середу, 31 січня, о 16:00 за Києвом.

Україна повернула додому ще двох дітей, яких вивезли в Росію

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що Україна повернула додому ще двох неповнолітніх, яких Росія вивезла до Краснодарського краю. Це Хлопець та дівчина, 16 і 17 років. За його словами, сім'ї вже об'єднались з дітьми після їх повернення на батьківщину.

Франція передала Україні ще дві установки MLRS M270

В Міністерстві оборони Франції заявили, що в рамках коаліції "артилерія для України" Париж передав Києву дві додаткові реактивні системи залпового вогню LRU, що збільшило загальну кількість французьких систем до шести.

Новий голова ОБСЄ відвідає Україну

Голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, міністр закордонних справ Мальти Ян Борг заявив 25 січня, що відвідає столицю України Київ наступного тижня.

За словами очільника ОБСЄ, цей візит стане демонстрацією "непохитної підтримки" України.

Україна планує міжурядову конференцію щодо вступу в ЄС, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що країна розраховує на проведення першої міжурядової конференції вже навесні цього року.

Глава держави також привітав початок 25 січня ґрунтовної підготовки до переговорів про вступ України до ЄС.

Німеччина планує обмін ракетами з Британією та Францією для допомоги Україні, - Bloomberg

За даними Bloomberg, Німеччина вивчає можливість укладення угоди з обміну, в рамках якої вона постачатиме крилаті ракети великої дальності Великій Британії та Франції, щоб вони могли озброїти Україну своїми версіями цієї зброї.

Міноборони Британії не спростувало і не підтвердило цей план. Оборонне відомство Франції відмовилося підтвердити факт переговорів, не повідомивши подробиць.

Зауважимо, перед тим міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ФРН нічого невідомо з опублікованого раніше повідомлення у ЗМІ про те, що Британія нібито запропонувала канцлеру Олафу Шольцу виходити з дилеми щодо ракет Taurus для України.