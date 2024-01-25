РосЗМІ заявили про атаку на військовий полігон під окупованим Іловайськом
Росіяни заявили про нібито обстріл військового полігону на тимчасово окупованій території Донецької області. Йдеться про полігон під Іловайськом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал ASTRA.
Вчора, 24 січня, після опівдня у проросійських Telegram-каналах писали про вибухи в Іловайську. Також повідомлялося про нібито "прильоти".
ASTRA стверджує, що був атакований військовий полігон у районі селища Покровка під Іловайськом. Росіяни звинуватили Україну і заявили, що обстріл був з РСЗВ HIMARS.
Фото: в районі Іловайська чули вибухи (t.me/astrapress)
При цьому, за даними російських ЗМІ, внаслідок обстрілу начебто є загиблі та поранені російські військові. Їх кількість невідома.
Україна офіційно не підтверджувала удар та не коментувала ситуацію.
скриншот deepstatemap.live
Ситуація на фронті в Україні
Нагадаємо, влітку українські військові провели контрнаступ на сході та півдні Україні. Вдалося деокупувати понад десяток населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.
Натомість зараз російські окупанти посилили штурми на фронті. Зокрема, загарбники намагаються прорвати українську оборону у районі Авдіївки, Мар'їнки, Куп'янська та Лимана. ЗСУ стримують спроби російських окупантів.
Що відбувається в Авдіївці, де тиснуть росіяни та чи є нові загрози для ЗСУ на фронті - читайте в огляді РБК-Україна.
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