ua en ru
Чт, 25 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пожежа в багатоповерхівці та 6 поранених: наслідки нічної атаки "Шахедів" по Одесі

Одеса, Четвер 25 січня 2024 08:37
UA EN RU
Пожежа в багатоповерхівці та 6 поранених: наслідки нічної атаки "Шахедів" по Одесі Фото: наслідки атаки дронів по Одесі (t.me/odeskaODA)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи вночі 25 січня запустили дві хвилі дронів-камікадзе Shahed на південь України. Основний удар був зосереджений на Одесу. Внаслідок атаки пошкоджені будинки та складське приміщення, шестеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

Як повідомляється, 11 дронів-камікадзе силам протиповітряної оборони вдалось збити: 10 в Одеській області та один - у Миколаївській.

Зазначається, що ворог застосовував вже випробувані тактичні хитрощі - заходив з акваторії моря на низьких висотах, вдавався до складних маневрувань.

Один зі збитих дронів них, влучивши у частково заселену багатоповерхову новобудову в Хаджибейському районі Одеси, спричинив пожежу. Пошкоджено кілька квартир, одна людина отримала опіки, госпіталізована.

Ще один уражений дрон при падінні пробив дах двоповерхової житлової будівлі в Приморському районі міста.

У цьому ж житловому кварталі впав ще один БПЛА, поруч із пошкодженим під час попередньої атаки багатоквартирним будинком. Вибухова хвиля завдала багато пошкоджень скління навколишніх будинків, вщент вигорів запаркований у дворі автомобіль, ще декілька побито.

Окрім того, ворог поцілив у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. Спалахнула потужна пожежа через велику кількість легкозаймистих речовин.

Чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді, ударною хвилею скинуло на землю. Він отримав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху. Постраждалому надали медичну допомогу.

Фото: наслідки атаки дронів по Одесі (t.me/odeskaODA)

Атака "Шахедів" по Одесі

Російські війська вночі 25 січня атакували Одесу дронами-камікадзе. Внаслідок цього пошкоджено кілька будинків у Приморському районі міста.

"Вночі Одеса пережила ще одну атаку "Шахедами". Пошкодження знову отримали житлові будинки, цього разу в Приморському районі. Щодо госпіталізації інформації не надходило, рятувальники та медики надають допомогу людям на місці", - повідомляли у мерії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Війна Росії проти України Атака дронів
NEWS
Ворог атакував Україну "Шахедами" та ракетами С-300: скільки повітряних цілей збила ППО
Ворог атакував Україну "Шахедами" та ракетами С-300: скільки повітряних цілей збила ППО
DAILY
Що відбувається в Авдіївці, де тиснуть росіяни та чи є нові загрози для ЗСУ на фронті
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Що відбувається в Авдіївці, де тиснуть росіяни та чи є нові загрози для ЗСУ на фронті