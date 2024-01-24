Росіяни безуспішно намагалися повернути позиції в Кринках: карти ISW

Російські війська просунулися на північний схід від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька), просунулися вперед в районі Авдіївки і трохи просунулися на захід від Кремінної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Операція №1 - Луганська область

23 січня російські війська продовжили інтенсивні наступальні операції на південний схід від Куп'янська і, як повідомляється, просунулися вперед. Позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська, неподалік Сіньківки.

Нещодавно російські війська незначно просунулися на захід від Кремінної на тлі позиційних боїв, що тривають 23 січня, у напрямку Сватово-Кременна. Відео з геолокацією, опубліковане 23 січня, показує, що російські війська трохи просунулися на захід від Кремінної у напрямку Ямполівки.

Позиційні бої тривали

на північний захід від Кремінної в районі Макіївки та Новоєгорівки;

західніше Кремінної в районі Тернів та Торського;

південніше Кремінної в районі Білогорівки та в районі Серебрянського лісництва;

на південний захід від Кремінної в районі Діброви.

Операція №2 - Донецька область

Позиційні бої тривали поблизу Бахмута, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі 23 січня не було.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої продовжувались

на північний захід від Бахмута в районі Богданівки;

західніше Бахмута у районі Івановського;

на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Російські блогери стверджували, що російські війська витісняють українські війська з Богданівки, але українські сили, як і раніше, контролюють західну частину Богданівки.

Російські війська нещодавно просунулися вперед у районі Авдіївки, позиційні бої у цьому районі тривали 23 січня.

Відео з геолокацією, опубліковане 23 січня, показує, що російські війська просунулися в західній частині Степового (на північний захід від Авдіївки).

За словами українських та російських джерел, позиційні бої тривали

на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Степового;

західніше Авдіївки у районі Сєверного;

південніше Авдіївки у районі Опитного;

на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського;

в районі самої Авдіївки.

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Донецька, позиційні бої у цьому районі тривали 23 січня.

Відео з геолокацією, опубліковане 23 січня, показує, що російські війська просунулися на північний схід від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої продовжуються на південний захід від Донецька в районі Георгіївки та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Обмежені позиційні бої тривали у районі Донецько-Запорізького кордону 23 січня.

Позиційні бої тривали на заході Запорізької області 23 січня, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Російські та українські джерела повідомили про позиційні бої, що продовжуються, в районі Роботиного і Вербового (на схід від Роботиного).

23 січня на лівому березі Херсонської області продовжувалися обмежені позиційні бої. Російські та українські джерела повідомили про продовження боїв біля Кринків

Деякі російські блогери стверджували, що українські сили проводять атаки в Кринках і навколо них рідше, але російські війська не можуть повернути позиції чи очистити населений пункт через постійну роботу українських безпілотників у цьому районі.