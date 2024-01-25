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Ворог атакував Україну "Шахедами" та ракетами С-300: скільки повітряних цілей збила ППО

Четвер 25 січня 2024 06:43
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Ворог атакував Україну "Шахедами" та ракетами С-300: скільки повітряних цілей збила ППО Фото: сили ППО збили 11 "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед" та ракетами С-300. Сили ППО знищили 11 ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 25 січня 2024 року противник завдав удару 14 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Охтарська РФ і мису Чауда в Криму, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Білгородської області РФ у напрямку Харкова, а також однією ракетою з окупованої частини Донецької області", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Повідомляється, що до відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Внаслідок бойової роботи знищено 11 "Шахедів" в Одеській та Миколаївській областях.

Ворог атакував Україну &quot;Шахедами&quot; та ракетами С-300: скільки повітряних цілей збила ППО

Нічний обстріл 24 січня

Повітряні сили України раніше повідомляли, що окупанти ввечері знову запустили по території України безпілотники типу "Шахед" .

Пізно ввечері також повідомлялося про звуки вибухів в Одесі. Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що російська армія атакувала місто ударними дронами, внаслідок обстрілу постраждав чоловік. За словами Кіпера, є ушкодження цивільної житлової інфраструктури.

У МВС показали наслідки вечірнього обстрілу Одеси окупантами. За словами мера міста Геннадія Труханова, у Хаджибейському районі пошкоджено житлову багатоповерхівку, також вигоріли складські приміщення.

Також стало відомо, що в результаті повторної атаки Одеси було пошкоджено кілька будинків у Приморському районі міста. Повідомляється, що рятувальники та медики надавали допомогу людям на місці.

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Ворог атакував Україну "Шахедами" та ракетами С-300: скільки повітряних цілей збила ППО
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