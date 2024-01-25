Бійці ССО показали відео знищення позицій росіян на півдні України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Як розповіли у відомстві, оператори 73-го морського центру ССО виявили спостережні пости противника та особовий склад, що перебував на них. Бійцям вдалось впритул підібратись до окупантів та за допомогою тепловізійного дрона з системою скиду вдарити по їх позиції.

Після цього на зачистку спостережних постів висунулася бойова група CCO. Попри щільний ворожий артилерійський вогонь, оператори підійшли до противника впритул, зайняли вигідні позиції та розпочали прямі дії.

Завдяки професійній роботі воїнів ССО було знищено ворожі спостережні пости та п’ятеро військовослужбовців РФ. Це дозволить надалі контролювати більше ділянок на даному напрямку.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Восени минулого року стало відомо, що українські воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема на плацдармі в районі населеного пункту Кринки.

У Генштабі пояснили, що ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріл цивільних. Спікер оборони півдня Наталія Гуменюк наголошувала, що робота на лівому березі продовжується.

При цьому окупанти продовжують активно обстрілювати Херсон та інші звільнені населені пункти.

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