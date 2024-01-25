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Сенат Італії схвалив постачання зброї Україні до кінця 2024 року

Італія, Четвер 25 січня 2024 15:15
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Сенат Італії схвалив постачання зброї Україні до кінця 2024 року Архівне фото: Сенат Італії схвалив постачання зброї Україні до кінця 2024 року (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сенат Італії в середу, 24 січня, схвалив подальші поставки зброї в Україну. Вони триватимуть щонайменше до кінця 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Це рішення підтримали 113 депутатів, а 18 виступили проти. Парламентаріїв, які утрималися, не було. Далі за це рішення має проголосувати Палата депутатів. Допомога повинна буде надаватися до 31 грудня 2024 року.

Видання зазначає, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні непохитна у своєму намірі допомогти Україні.

Однак опозиційний "Рух 5 зірок" виступає проти подальшої відправки зброї в Україну.

Допомога Італії Україні

У грудні 2023 року уряд Італії ухвалив постанову, яка дозволяє країні надавати військову підтримку Україні до кінця 2024 року.

Нещодавно Reuters писало, що Італія сподівається використати головування в G7, щоб кинути виклик зростаючим уявленням про те, що Росія перемагає в Україні.

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