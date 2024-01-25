Хакери атакували "Нафтогаз": сайт і кол-центр не працюють

Хакери атакували дата-центр компанії "Нафтогаз України". Через кібератаку сайт і кол-центр не працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз" у Telegram.

"Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують наші компанії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у компанії, вебсайт та кол-центр "Нафтогазу" не працюють через хакерську атаку.

Про терміни відновлення роботи сервісів обіцяють повідомити додатково. Коли це станеться - поки невідомо.

Хакерська атака на "Київстар"

Нагадаємо, що 12 грудня стався масштабний збій у роботі компанії "Київстар". Мережу атакували хакери, за попередніми даними, російські. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за вісьмома статтями.

Через збій у роботі оператора по всій країні абоненти фіксували відсутність мобільного зв'язку та інтернету, не працював сайт та застосунок. Крім того, у низці регіонів "лягла" система сповіщення про повітряну тривогу, не працювали термінали.

Більш детально про масштабний збій у "Київстарі" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.