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Хакери атакували "Нафтогаз": сайт і кол-центр не працюють

Україна, Четвер 25 січня 2024 10:39
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Хакери атакували "Нафтогаз": сайт і кол-центр не працюють Фото: сайт і кол-центр "Нафтогазу" не працюють через кібератаку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Хакери атакували дата-центр компанії "Нафтогаз України". Через кібератаку сайт і кол-центр не працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз" у Telegram.

"Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують наші компанії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у компанії, вебсайт та кол-центр "Нафтогазу" не працюють через хакерську атаку.

Про терміни відновлення роботи сервісів обіцяють повідомити додатково. Коли це станеться - поки невідомо.

Хакерська атака на "Київстар"

Нагадаємо, що 12 грудня стався масштабний збій у роботі компанії "Київстар". Мережу атакували хакери, за попередніми даними, російські. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за вісьмома статтями.

Через збій у роботі оператора по всій країні абоненти фіксували відсутність мобільного зв'язку та інтернету, не працював сайт та застосунок. Крім того, у низці регіонів "лягла" система сповіщення про повітряну тривогу, не працювали термінали.

Більш детально про масштабний збій у "Київстарі" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Нафтогаз України Кібератака
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