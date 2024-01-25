У Бердянську пролунав вибух у районі вокзалу
Вибух пролунав у тимчасово окупованому місті Бердянськ Запорізької області сьогодні, 25 січня. Його чули у районі залізничного вокзалу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Бердянської міської військової адміністрації Вікторію Галіціну у Telegram.
"У Бердянську гучно! Мешканці повідомляють про одиночний вибух в районі залізничного вокзалу", - написала вона.
Те, що у Бердянську пролунав потужний вибух, підтверджують і місцеві Telegram-канали. Наразі невідомо причини та обставини інциденту.
скриншот deepstatemap.live
Ситуація у Запорізькій області
Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.
Варто зазначити, що останнім часом в окупованому Бердянську почастішали вибухи. Зокрема, 17 січня повідомляли у мережі повідомляли про звуки вибухів в районі порту.
Додамо, що російські загарбники використовують Бердянськ у своїх військових цілях, зокрема, порт. Крім того, на базах відпочинку часто фіксують розміщення окупантів.
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